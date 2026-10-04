Ο Τσέντι Όσμαν κυρίαρχος και ηγέτης με το «καλημέρα» στον ΠΑΟΚ

Ο Τσέντι Όσμαν, παρότι βρίσκεται στον ΠΑΟΚ για περισσότερο από έναν μήνα, έχει ήδη αποδείξει την ηγετική του παρουσία και την πρόθεσή του να κυριαρχήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η απόφασή του να ενταχθεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι, αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στην Ευρώπη. Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας ήρθε για να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη σε μια νέα εποχή για τον «Δικέφαλο του Βορρά», με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ηγετική παρουσία από την πρώτη στιγμή

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, ο Όσμαν έχει δείξει ότι είναι πλήρως έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του. Στα εννέα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, συμπεριλαμβανομένων πέντε φιλικών και τεσσάρων επίσημων αναμετρήσεων, έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της ομάδας σε οκτώ από αυτά.

Η συνεισφορά του είναι καθοριστική, καθώς η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι τον απέκτησε με στόχο να αποτελέσει τον βασικό της πυλώνα. Ο ίδιος, στο πρώτο αυτό κομμάτι της σεζόν, έχει επιβεβαιώσει πλήρως τις προσδοκίες, δείχνοντας κάτι παραπάνω από έτοιμος για τον ηγετικό ρόλο που του ανατέθηκε.

Καθοριστικές στιγμές στα επίσημα παιχνίδια

Ειδικότερα στα επίσημα παιχνίδια, ο Τσέντι Όσμαν έχει προσφέρει κρίσιμες λύσεις. Στον ημιτελικό του Super Cup, απέναντι στον Παναθηναϊκό, σημείωσε 18 πόντους και ήταν ο παίκτης που με ένα buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ με σκορ 84-82.

Στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης, κόντρα στον Ολυμπιακό, πέτυχε 15 πόντους. Αυτό ήταν το μοναδικό παιχνίδι μέχρι στιγμής στο οποίο δεν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του, καθώς ο Φόστερ είχε σημειώσει 18 πόντους. Στην πρεμιέρα του Eurocup, στην αναμέτρηση με τη Μανρέσα, ο Όσμαν είχε 23 πόντους, με τον Ταϊρί να ακολουθεί με 20.

Η συμβολή στην πρεμιέρα της GBL

Η παρουσία του ήταν επίσης καθοριστική στην πρεμιέρα της GBL, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Μύκονο στην έδρα της. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, με το σκορ να είναι ισόπαλο 83-83, οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν ένα επιθετικό ριμπάουντ. Η μπάλα κυκλοφόρησε στην περιφέρεια αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για σουτ.

Ο Χάτζινς είχε τη δυνατότητα να σουτάρει, αλλά δίστασε, βρίσκοντας τελικά τον Όσμαν στη γωνία. Ο Τούρκος παίκτης δεν δίστασε καθόλου και με ένα τρίποντο έκανε το σκορ 83-86. Λίγο αργότερα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη δουλειά, περνώντας νικηφόρα από το κλειστό της Άνω Μεράς με τελικό σκορ 85-88. Ο Όσμαν σε αυτό το παιχνίδι είχε και πάλι 18 πόντους, μαζί με το κρίσιμο τρίποντο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του «Δικέφαλου του Βορρά».

Σημαντικές επιδόσεις και στα φιλικά

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Τσέντι Όσμαν δεν περιορίζονται μόνο στα επίσημα παιχνίδια. Η μεγαλύτερη επίδοσή του μέχρι στιγμής καταγράφηκε σε φιλική αναμέτρηση, όπου σημείωσε 31 πόντους στη νίκη του ΠΑΟΚ με 74-100 επί της Νάπολι.

Επίσης, η δεύτερη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 27 πόντοι που πέτυχε κόντρα στην Παρτιζάν, στο γήπεδο «Παύλος Γιαννακόπουλος», επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσφέρει σημαντικά σε κάθε αναμέτρηση.

Στατιστικά στοιχεία της παρουσίας του

Συνολικά, στα εννέα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν διατηρεί έναν μέσο όρο 21 πόντων ανά αγώνα. Εάν εστιάσουμε αποκλειστικά στα τέσσερα επίσημα παιχνίδια – εναντίον Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Μανρέσα και Μυκόνου – ο μέσος όρος πόντων του ανέρχεται στους 18.5.

Αυτά τα στατιστικά υπογραμμίζουν την σταθερά υψηλή απόδοση και την καθοριστική συμβολή του παίκτη στην ομάδα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κυρίαρχου και ηγέτη από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta