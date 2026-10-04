Η φάση του οφσάιντ που προκάλεσε αντιδράσεις στον αγώνα Τυνησίας - Λιβύης

Μια φάση που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα μεταξύ Τυνησίας και Λιβύης, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κόπα Άφρικα Κ20, προκάλεσε έντονες συζητήσεις και έγινε viral. Ο διαιτητής της αναμέτρησης υπέδειξε οφσάιντ σε μια κρίσιμη στιγμή, οδηγώντας σε έντονες διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές της Λιβύης. Η συγκεκριμένη απόφαση, αν και αρχικά φάνηκε να προκαλεί σύγχυση, βασίστηκε στην ορθή εφαρμογή των κανονισμών του ποδοσφαίρου.

Η κρίσιμη στιγμή των καθυστερήσεων

Ο αγώνας ανάμεσα στην Τυνησία και τη Λιβύη, που διεξήχθη για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα κάτω των 20 ετών, βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Το σκορ ήταν 1-1, και η αναμέτρηση όδευε προς το τέλος της, καθώς βρισκόταν ήδη στις καθυστερήσεις. Σε αυτό το σημείο, οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή οι παίκτες της Λιβύης, ξεκίνησαν μια αντεπίθεση, προσπαθώντας να πετύχουν ένα νικητήριο τέρμα.

Η εξέλιξη της φάσης αυτής ήταν καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού. Η Λιβύη είχε μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, καθώς ο τερματοφύλακας της Τυνησίας είχε εγκαταλείψει την εστία του. Η αντεπίθεση αναπτύχθηκε γρήγορα, με τους παίκτες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον κενό χώρο στην άμυνα των αντιπάλων.

Η θέση του τερματοφύλακα και η αντεπίθεση

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, ο τερματοφύλακας της Τυνησίας είχε προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή. Η κίνησή του αυτή έγινε προκειμένου να συμμετάσχει στην εκτέλεση ενός κόρνερ, σε μια προσπάθεια της ομάδας του να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα και να απειλήσει την εστία της Λιβύης. Η απουσία του από την κανονική του θέση δημιούργησε ένα κενό στην άμυνα της Τυνησίας.

Εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση, οι παίκτες της Λιβύης εξαπέλυσαν την αντεπίθεση. Ένας Λίβυος ποδοσφαιριστής δέχθηκε την μπάλα σε μια θέση που φαινόταν πλεονεκτική. Συγκεκριμένα, βρισκόταν μπροστά από τον τερματοφύλακα της Τυνησίας, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν μακριά από την εστία του. Ταυτόχρονα, ο ίδιος παίκτης βρισκόταν πίσω από τον τελευταίο αμυντικό της αντίπαλης ομάδας.

Η απόφαση του διαιτητή και οι αντιδράσεις

Παρά τη φαινομενικά πλεονεκτική θέση του Λίβυου παίκτη και την απουσία του τερματοφύλακα από την εστία, ο διαιτητής της αναμέτρησης υπέδειξε οφσάιντ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες της Λιβύης διαμαρτυρήθηκαν σθεναρά, θεωρώντας ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη και ότι τους στερούσε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι διαμαρτυρίες ήταν τόσο έντονες που η φάση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις αθλητικές ιστοσελίδες. Πολλοί θεώρησαν, εκ πρώτης όψεως, ότι επρόκειτο για μια «γκάφα» του διαιτητή, δεδομένης της εικόνας του παίκτη να βρίσκεται πίσω από τον τελευταίο αμυντικό. Ωστόσο, η ερμηνεία του κανονισμού απαιτεί μια πιο λεπτομερή ανάλυση.

Ο κανονισμός του οφσάιντ και η παρεξήγηση

Η έντονη σύγχυση που επικράτησε γύρω από την απόφαση του διαιτητή οφείλεται σε μια κοινή παρερμηνεία του κανονισμού του οφσάιντ. Παρόλο που οι παίκτες της Λιβύης διαμαρτυρήθηκαν έντονα, οι διαμαρτυρίες τους δεν είχαν βάση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Ο λόγος είναι ότι, για να μην υπάρχει οφσάιντ, ο επιθετικός παίκτης πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους παίκτες πιο κοντά στη γραμμή της εστίας του αντιπάλου.

Η συνήθης αναφορά στον «τελευταίο αμυντικό» συχνά οδηγεί σε παρανοήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης που βρίσκεται πιο κοντά στην εστία είναι ο τερματοφύλακας. Ωστόσο, στην εν λόγω φάση, ο τερματοφύλακας της Τυνησίας είχε εγκαταλείψει την εστία του και βρισκόταν στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που ο Λίβυος παίκτης ήταν πίσω από τον τελευταίο αμυντικό, δεν υπήρχαν δύο αντίπαλοι (δηλαδή ο τερματοφύλακας και ένας αμυντικός) μεταξύ αυτού και της γραμμής της εστίας. Ως εκ τούτου, η απόφαση του διαιτητή για οφσάιντ ήταν σύμφωνη με τον κανονισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta