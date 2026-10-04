Οι δηλώσεις του Σκαλόνι για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Μέσι

Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Λιονέλ Μέσι, λίγες ημέρες πριν ο «Pulga» αποχαιρετήσει την «Αλμπισελέστε». Η αποχαιρετιστήρια αναμέτρηση του Μέσι έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου, σε μία βραδιά που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συγκινητική για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο επερχόμενος αποχαιρετισμός του «Pulga»

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς απομένουν τρεις ημέρες μέχρι το μεγάλο του «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής. Οι αρμόδιοι της Ομοσπονδίας εργάζονται πυρετωδώς για την προετοιμασία της σπουδαίας βραδιάς της 7ης Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται να μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο 39χρονος μάγος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» σε φιλικό παιχνίδι εναντίον του Μπενίν. Το στάδιο «Μονουμεντάλ», χωρητικότητας περίπου 80.000 θέσεων, προβλέπεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα για τον αποχαιρετισμό του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Η συναισθηματική αξία του Μέσι για την ομάδα

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, εκλέκτορας της Αργεντινής, μίλησε για την επερχόμενη αποχώρηση του «Pulga», τονίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο του στην ομάδα. Ο Σκαλόνι δήλωσε χαρακτηριστικά πως «τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι» και υπογράμμισε την αδυναμία του να φανταστεί την ομάδα χωρίς την παρουσία του.

«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο», ανέφερε ο προπονητής, εκφράζοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει δημιουργήσει ο Μέσι με την ομάδα και τους φιλάθλους.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν

Ο Σκαλόνι αναφέρθηκε στην αναπόφευκτη στιγμή της αποχώρησης του Μέσι, μία συζήτηση που υπήρχε εδώ και καιρό. «Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας», είπε, περιγράφοντας την προσμονή αυτής της ιδιαίτερης ημέρας.

Ο προπονητής φαντάζεται ότι η ημέρα του αποχαιρετισμού θα είναι «μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς εξαίρεση». Πρόσθεσε πως «από τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο «Μονουμεντάλ», εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ», τονίζοντας τον ιστορικό χαρακτήρα της αναμέτρησης.

Ευγνωμοσύνη και η θέση του προπονητή

Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που θα είναι μέρος αυτής της ιστορικής ημέρας. Τη χαρακτήρισε ως «τη δική του μέρα», αναφερόμενος στον Μέσι, αλλά και ως «τη μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά», αναγνωρίζοντας τη συμβολή και των υπολοίπων παικτών.

Ο ίδιος δήλωσε πως θα παρακολουθήσει τον αγώνα ως απλός θεατής. «Όσο για μένα, θα είμαι απλώς θεατής. Θα κάθομαι εκεί και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή, αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα», ανέφερε. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ», θα γέμιζαν», υπογραμμίζοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.

Οι τελευταίες στιγμές πριν το «αντίο»

Πριν από τον αποχαιρετιστήριο αγώνα, η Αργεντινή είχε δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, στο οποίο επικράτησε της Μπουρκίνα Φάσο με σκορ 7-0. Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις και τον αποχαιρετισμό του άσου της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Σκαλόνι τόνισε πως ο Μέσι παραμένει ακόμα με την ομάδα για λίγο ακόμα. «Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του κατά τη διάρκεια αυτού του λίγου χρόνου που μας απομένει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta