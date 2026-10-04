Οι διεθνείς του ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα επιστροφής τους

Η παρουσία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στις Εθνικές ομάδες ολοκληρώνεται σταδιακά, με τους «ασπρόμαυρους» διεθνείς να ετοιμάζονται για την ενσωμάτωσή τους στις προπονήσεις του Δικεφάλου. Ο Σιμόν Μπάνζα άνοιξε την αυλαία των επιστροφών, ενώ σήμερα πέφτει η αυλαία των υποχρεώσεων για αρκετούς ακόμη παίκτες. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την επανένταξή τους στην ομάδα έχει τεθεί σε εφαρμογή, καθώς οι παίκτες επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώτος που επέστρεψε

Ο Σιμόν Μπάνζα ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Ο Αφρικανός επιθετικός ενσωματώθηκε άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας, δείχνοντας την ετοιμότητά του.

Μάλιστα, ο Μπάνζα πήρε ήδη τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά μετά την επιστροφή του. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στο προπονητικό διπλό που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, όπου συμμετείχε και ο ΠΑΟΚ Β.

Οι σημερινές υποχρεώσεις και ο Ζίβκοβιτς

Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις για σημαντικό αριθμό διεθνών του ΠΑΟΚ. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις εκπρόσωποι του Δικεφάλου στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας, μετά και την πρόσφατη κλήση του Δημήτρη Πέλκα.

Παράλληλα, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς αγωνίζεται σήμερα με την Εθνική Σερβίας. Η ομάδα του αντιμετωπίζει την Ολλανδία σε αναμέτρηση που διεξάγεται στο Αϊντχόβεν. Ο Σέρβος εξτρέμ έχει ξεχωρίσει για τον χρόνο συμμετοχής του, καθώς είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες αγωνιστικές παρουσίες μεταξύ των διεθνών του ΠΑΟΚ.

Ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε βασικός και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της πατρίδας του, αντιμετωπίζοντας την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Σημείωσε μάλιστα ένα τέρμα στην αναμέτρηση κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στο παιχνίδι με τους Γερμανούς αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό. Με τη Σερβία να αναζητά τους πρώτους της βαθμούς, ο Ζίβκοβιτς αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο αρχικό σχήμα πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία στην Εθνική Ελλάδας

Στην Εθνική Ελλάδας, ο Χρήστος Ζαφείρης είχε ενεργό ρόλο στις πρόσφατες αναμετρήσεις. Ο μέσος του ΠΑΟΚ ήταν βασικός στις δύο εκτός έδρας νίκες που σημείωσε η ελληνική ομάδα. Αυτές οι νίκες επιτεύχθηκαν κόντρα στη Σερβία και τη Γερμανία.

Στο παιχνίδι με τη Σερβία, ο Ζαφείρης αντικαταστάθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στην αναμέτρηση με τους Γερμανούς έγινε αλλαγή στο 59ο λεπτό. Επιπλέον, στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς, το οποίο διεξήχθη στην Τούμπα, ο Ζαφείρης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης κατέγραψε ολιγόλεπτες παρουσίες με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Οι συμμετοχές του σημειώθηκαν στο φινάλε των αναμετρήσεων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για μικρά χρονικά διαστήματα.

Οι επόμενες επιστροφές

Οι υποχρεώσεις των υπόλοιπων «ασπρόμαυρων» διεθνών ολοκληρώνονται σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, οι ποδοσφαιριστές θα μπουν διαδοχικά στο αεροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Τη Δευτέρα, ο Ούγκρεσιτς έχει την τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση. Θα αγωνιστεί με την U21 της Σερβίας σε ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Ρωσία. Μετά το τέλος αυτής της αναμέτρησης, θα ξεκινήσει και αυτός τη διαδικασία της επιστροφής του.

Την Τρίτη, ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του ο Γιάκιτς με την Εθνική Ανδρών της Κροατίας. Ο Γιάκιτς είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στη βαρύτατη ήττα-συντριβή της Κροατίας με 7-0 από την Αγγλία. Την ίδια μέρα, αγωνίζονται και οι διεθνείς με την Ελπίδων, Μοναστηρλής, Μύθου και Χατσίδης. Οι τρεις παίκτες θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι της Εθνικής U21 στην Βόρεια Ιρλανδία, ολοκληρώνοντας έτσι και αυτοί τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta