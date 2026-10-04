Τα πέντε μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία μεταγραφικά παράθυρα, με αποκορύφωμα το φετινό καλοκαίρι. Οι δαπάνες για αγορές και δανεισμούς ποδοσφαιριστών ανήλθαν περίπου στα 46 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας αυτή τη μεταγραφική περίοδο την πιο πολυδάπανη στην ιστορία του συλλόγου. Η ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες έχει οδηγήσει σε συνεχή αύξηση του μισθολογίου των «πράσινων», καθώς τρεις από τους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές εντάχθηκαν άμεσα στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών της ομάδας.

Η επένδυση και η άνοδος του μισθολογίου

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση στην ομάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μεταγραφικών περιόδων. Το φετινό καλοκαίρι, η επένδυση αυτή κορυφώθηκε, καθώς τα χρήματα που δαπανήθηκαν αποκλειστικά για αγορές και δανεισμούς ποδοσφαιριστών έφτασαν περίπου τα 46 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες των ατζέντηδων, ούτε τα συμβόλαια που υπογράφηκαν με τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη αμελητέα μεγέθη.

Αυτή η δαπάνη καθιστά το συγκεκριμένο μεταγραφικό παράθυρο το πιο πολυδάπανο στην ιστορία του συλλόγου. Ακόμη και την εποχή της πολυμετοχικότητας, το «τριφύλλι» δεν είχε επενδύσει σε τέτοιο βαθμό στο ρόστερ του. Η εν λόγω επένδυση έχει άμεσο αντίκτυπο στο μισθολόγιο των «πράσινων», το οποίο αυξάνεται συνεχώς προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ποιοτικών ποδοσφαιριστών που αποκτώνται από την ομάδα.

Αζεντίν Ουναΐ: Η πιο ακριβή μεταγραφή και το υψηλότερο συμβόλαιο

Στην κορυφή της άτυπης κατάταξης των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός σούπερ σταρ εντάχθηκε στο «τριφύλλι» στις αρχές Σεπτεμβρίου, αποτελώντας την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Για την απόκτησή του, εκταμιεύτηκαν 12 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του Παναθηναϊκού, ποσό που αφορά αποκλειστικά την αποζημίωση που έλαβε η προηγούμενη ομάδα του για την παραχώρησή του.

Ο Ουναΐ υπέγραψε ένα ανάλογο συμβόλαιο, το οποίο είναι το πιο ακριβό στο φετινό ρόστερ και ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία του συλλόγου. Το ετήσιο εισόδημά του ανέρχεται στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή, θεωρείται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος, τίτλο που θα μπορούσε να χάσει μόνο στην περίπτωση που επισημοποιηθεί η ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ.

Λιβάι Γκαρσία: Η περίπτωση του δανεισμού και η υψηλή αμοιβή

Στη δεύτερη θέση της λίστας των υψηλών αμοιβών ακολουθεί ο Λιβάι Γκαρσία. Η περίπτωσή του παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, καθώς αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού. Για τον δανεισμό του, οι «πράσινοι» κατέβαλαν ένα ενοίκιο της τάξης των 800 χιλιάδων ευρώ. Αυτή η συμφωνία διευκόλυνε τον Παναθηναϊκό να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του μεγάλου συμβολαίου που είχε ο ποδοσφαιριστής στη Ρωσία.

Ως αποτέλεσμα, ο Λιβάι Γκαρσία λαμβάνει για φέτος το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η αμοιβή αυτή τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους σε απολαβές παίκτες του συλλόγου, αντικατοπτρίζοντας την αξία του στο ρόστερ.

Φακούντο Πελίστρι: Η θέση του στην τριάδα

Την τρίτη θέση στην κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών κατέχει ο Φακούντο Πελίστρι. Ο Πελίστρι αποτελεί μέλος του ρόστερ της ομάδας εδώ και αρκετό καιρό. Οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το υψηλό του συμβόλαιο, η προσφορά του στην ομάδα, σύμφωνα με την πηγή, δεν βρίσκεται κοντά στα χρήματα που λαμβάνει. Η παρουσία του στην πρώτη τριάδα αναδεικνύει το επίπεδο των αμοιβών που προσφέρει ο Παναθηναϊκός σε βασικούς παίκτες του.

Στέφαν Ντε Φράι: Ο νέος αρχηγός στην τέταρτη θέση

Αμέσως μετά τον Φακούντο Πελίστρι, στην τέταρτη θέση της λίστας, βρίσκεται ο νέος αρχηγός της ομάδας, Στέφαν Ντε Φράι. Ο Ντε Φράι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας και η παρουσία του στο ρόστερ είναι σταθερή.

Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του συλλόγου, μαζί με τον τερματοφύλακα Ινάκι Πένια, που έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας. Η θέση του στην πρώτη τετράδα των υψηλότερων συμβολαίων υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη και την επένδυση του Παναθηναϊκού στον έμπειρο αμυντικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta