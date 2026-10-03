Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις απουσιάζει από την προετοιμασία των Γουόριορς λόγω ασθένειας

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ένας από τους βασικούς παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, απουσιάζει από την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν του NBA. Ο Λετονός σέντερ ταλαιπωρείται από μία ασθένεια, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο το πότε θα είναι και πάλι διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η απουσία του έχει προκαλέσει ερωτηματικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στα παρκέ.

Η απουσία του Λετονού σέντερ από την προετοιμασία

Οι Γουόριορς, όπως και όλες οι ομάδες του NBA, έχουν ξεκινήσει τις προπονήσεις τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία, γεγονός που έχει γίνει αντιληπτό από την αρχή των εργασιών της ομάδας. Η απουσία του αφορά έναν παίκτη που θεωρείται σημαντικός για το σύνολο και η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή έναρξη της σεζόν.

Η κατάσταση της υγείας του Πορζίνγκις παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ασθένειας που τον ταλαιπωρεί. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στην προετοιμασία των Γουόριορς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απουσία ενός εκ των βασικών τους στελεχών σε μία κρίσιμη περίοδο.

Οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή της ομάδας

Κατά τη διάρκεια της Media Day των Γουόριορς, ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Μάικ Ντάνλιβι, είχε αναφερθεί στην κατάσταση του Πορζίνγκις. Συγκεκριμένα, ο Ντάνλιβι ανακοίνωσε ότι ο Λετονός σέντερ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση ή τη σοβαρότητα των προβλημάτων αυτών.

Η δήλωση του γενικού διευθυντή επιβεβαίωσε την απουσία του παίκτη, αλλά άφησε ανοιχτό το ζήτημα της ακριβούς διάγνωσης και του χρονοδιαγράμματος επιστροφής του. Η έλλειψη λεπτομερειών από επίσημα χείλη ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του Πορζίνγκις.

Η στάση του προπονητή και οι αναφορές των ΜΜΕ

Από την πλευρά του, ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ, δεν προέβη σε καμία επιπλέον ενημέρωση σχετικά με την υγεία του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Η στάση αυτή διατηρεί το πέπλο μυστηρίου γύρω από το θέμα, καθώς δεν δόθηκαν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην κατάσταση του παίκτη.

Παρά την έλλειψη επίσημων ανακοινώσεων, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αναφέρει ότι ο Λετονός σέντερ ταλαιπωρείται από κάποια ασθένεια. Ωστόσο, και οι αναφορές αυτές τονίζουν ότι η ακριβής φύση της ασθένειας δεν έχει γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, επιβεβαιώνοντας την απουσία συγκεκριμένων πληροφοριών.

Η περσινή αγωνιστική παρουσία του Πορζίνγκις

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις την περσινή αγωνιστική περίοδο, φορώντας τη φανέλα των Γουόριορς, είχε μία αξιοσημείωτη παρουσία στα παρκέ του NBA. Συγκεκριμένα, ο Λετονός σέντερ κατέγραψε μέσο όρο 16.7 πόντους ανά παιχνίδι, συμβάλλοντας επιθετικά στην ομάδα του.

Εκτός από το σκοράρισμα, η συνεισφορά του επεκτεινόταν και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Είχε μέσο όρο 5.2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.2 μπλοκ ανά 24 λεπτά συμμετοχής. Τα στατιστικά αυτά υπογραμμίζουν τον πολυδιάστατο ρόλο του στην ομάδα και την αξία του για τους Γουόριορς, καθιστώντας την απουσία του ακόμα πιο αισθητή στην προετοιμασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta