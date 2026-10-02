Η ισοπαλία της Εθνικής με την Ολλανδία και η απώλεια του ελέγχου

Η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε ιδανικά για την ελληνική ομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της Εθνικής στον όμιλο, καθώς μπορεί να της εξασφαλίσει τη δεύτερη, ακόμη και την πρώτη θέση. Ωστόσο, η εξέλιξη του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο διαφοροποιήθηκε, με την Ολλανδία να καταφέρει να ισοφαρίσει.

Το ιδανικό πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως ιδανικό και τέλειο για την Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, σε ένα διάστημα όπου μόνο απειλούσε την αντίπαλη εστία και σχεδόν ποτέ δεν απειλήθηκε. Αυτό το προβάδισμα έδωσε μια αίσθηση ελέγχου και ανωτερότητας στην ελληνική ομάδα.

Η εικόνα του αγώνα στο πρώτο μέρος ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή του δευτέρου, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Εθνικής να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το 2-0 ήταν ένα άξιο αποτέλεσμα της προσπάθειας των παικτών στα πρώτα 45 λεπτά.

Η είσοδος των «130 εκατομμυρίων» και η απώλεια ελέγχου

Η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε δραματικά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως μετά την είσοδο δύο παικτών της Ολλανδίας, των Γκράβενμπεργκ και Ράϊντερς. Η χρηματιστηριακή αξία των δύο ποδοσφαιριστών ανέρχεται σε 80 και 50 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, φτάνοντας συνολικά τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Με την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, η Ολλανδία απέκτησε τον έλεγχο του κέντρου και κατάφερε να γυρίσει όλο το παιχνίδι.

Ο Ράϊντερς, μάλιστα, δήλωσε στην ολλανδική τηλεόραση (Nos) μετά τον αγώνα ότι οι Ολλανδοί, μαζί με τον τρίτο χαφ, τον Βέερμαν, έπαιζαν λες και είχαν τρία δεκάρια μαζί. Αυτή η αλλαγή στην αγωνιστική τους παρουσία οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου για την Εθνική μας, με αποτέλεσμα οι Ολλανδοί να ισοφαρίσουν άξια.

Οι προσπάθειες του Γιοβάνοβιτς και οι αλλαγές

Η Ολλανδία μείωσε το σκορ στο 59ο λεπτό, ξαναμπαίνοντας δυναμικά στο παιχνίδι και παίρνοντας μεγάλη ώθηση από το 2-1. Η ισοφάριση φάνηκε να είναι θέμα χρόνου, παρόλο που τελικά ήρθε στο 89ο λεπτό, ενώ θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί και νωρίτερα.

Ο προπονητής της Εθνικής, Γιοβάνοβιτς, προσπάθησε να θωρακίσει το αποτέλεσμα προχωρώντας σε αλλαγές τακτικής. Στο 70ό λεπτό, ο Ζαφείρης πέρασε στον αγώνα αντί του Παυλίδη, με στόχο να ενισχυθεί το κέντρο με τρεις χαφ απέναντι στους τρεις χαφ της Ολλανδίας. Αργότερα, στο 83ο λεπτό, ο Μιχαηλίδης αντικατέστησε τον Καρέτσα, με την ομάδα να αγωνίζεται πλέον με τρίτο στόπερ, σε ένα σχήμα που έμοιαζε με 3-4-3 ή 3-5-2. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, ενώ στην επίθεση βρέθηκαν οι Τετέη, Δουβίκα και Μασούρα.

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν φαίνεται να βοήθησαν την Εθνική, καθώς συνέχισε να χάνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Αναφορικά με πιθανές άλλες αλλαγές, ο σχολιαστής αναφέρει την πιθανότητα να είχε μπει ο Κωστούλας αντί του Καρέτσα για έναν πιο δυναμικό κυνηγό, ή να είχε παραμείνει η ομάδα με τρεις χαφ, με την είσοδο του Μουζακίτη ή του Ντόη (ο οποίος ήταν εκτός 23άδας) αντί του Ανδρούτσου, αποφεύγοντας να γίνει ακόμη πιο παθητική με τρίτο στόπερ.

Τα στατιστικά και η συνολική εικόνα

Τα τελικά στατιστικά του αγώνα ήταν ενδεικτικά της εικόνας του δευτέρου ημιχρόνου και της απώλειας ελέγχου από την ελληνική ομάδα. Οι επιθέσεις ήταν 17 έναντι 44 υπέρ της Ολλανδίας, οι τελικές προσπάθειες 8 έναντι 18, ενώ η κατοχή της μπάλας διαμορφώθηκε σε 38% για την Ελλάδα και 62% για την Ολλανδία.

Παρά την απογοήτευση για την απώλεια του προβαδίσματος, η γενική εικόνα και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν καθιστούν το 2-2 ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι και στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ένα 1-1 θα ήταν πιο δίκαιο, καθώς η Ελλάδα άξιζε το γκολ του Ιωαννίδη και οι Γερμανοί ένα γκολ.

Το γεγονός ότι η Εθνική μας ομάδα, από πλευράς γενικής εικόνας, άξιζε δύο ισοπαλίες απέναντι σε ισχυρές ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, υποδηλώνει πολλά για την αγωνιστική της παρουσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta