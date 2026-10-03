Αργεντινή - Μπουρκίνα Φάσο: Στον «αέρα» το φιλικό λόγω προβλημάτων αερομεταφοράς

Ο φιλικός αγώνας της Αργεντινής με τη Μπουρκίνα Φάσο, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες, παραμένει αμφίβολος. Η φιλική αναμέτρηση, η οποία έχει οριστεί για τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, στις 00:00 GMT, «κρέμεται» από μια κλωστή, εξαιτίας σοβαρών ταξιδιωτικών αναταραχών που αντιμετωπίζει η αποστολή των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο βρέθηκε εγκλωβισμένη στο Μαρόκο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό της. Τα προβλήματα στην αερομεταφορά και οι εσωτερικές διαφωνίες έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τη διεξαγωγή του αγώνα.

Ταξιδιωτικές περιπέτειες και ακυρώσεις πτήσεων

Οι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές παρέμειναν ακινητοποιημένοι για πολλές ώρες στο διεθνές αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα. Η αρχική πτήση που είχαν ναυλώσει για τις 30 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στο ταξίδι τους.

Παρόλο που τελικά κανονίστηκε μια επείγουσα αναχώρηση αργά το βράδυ της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, το εξαντλητικό υπερατλαντικό ταξίδι δεν αφήνει ουσιαστικά καθόλου χρόνο για ξεκούραση ή προετοιμασία πριν από την έναρξη του αγώνα στο Μπουένος Άιρες. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη διεξαγωγή της φιλικής αναμέτρησης.

Εσωτερικές διαφωνίες και αλλαγές στην αποστολή

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του δημοσιογράφου Ρομέν Μολίνα, αρκετοί παίκτες της Μπουρκίνα Φάσο αρνήθηκαν να ταξιδέψουν με την έκτακτη πτήση. Αυτή η άρνηση οφείλεται σε ανεπίλυτες εσωτερικές διαφορές, καθώς και σε οργανωτικά και ορισμένα οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει εντός της ομάδας.

Ο Μολίνα ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» ότι «η εθνική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο θα αναχωρήσει απόψε για την Αργεντινή με ιδιωτική πτήση για να αγωνιστεί αύριο. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι παίκτες έχουν εγκαταλείψει το στρατόπεδο και δεν θα κάνουν το ταξίδι λόγω οργανωτικών ζητημάτων και ορισμένων οικονομικών ζητημάτων». Ως αποτέλεσμα, η ομοσπονδία της χώρας αναγκάστηκε να προσθέσει στην αποστολή μερικούς παίκτες από την ομάδα κ23, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη συμμετοχής.

Η επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας, γνωστή ως FBF, εξέδωσε από την πλευρά της επίσημη ανακοίνωση. Με αυτή την ανακοίνωση, η FBF επιβεβαίωσε την υλικοτεχνική βλάβη που έχει προκαλέσει σημαντικό δισταγμό στην ομάδα και έχει επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο επιθυμεί να ενημερώσει το εθνικό κοινό, τους οπαδούς των «Etalons» και τους συνεργάτες της για την κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αποστολή της Μπουρκίνα Φάσο στο Μαρόκο, στο πλαίσιο του ταξιδιού της στο Μπουένος Άιρες για τον διεθνή φιλικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Μπουρκίνα Φάσο, που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στις 00:00 GMT». Η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι «το ταξίδι της εθνικής ομάδας των ανδρών διακόπηκε αφού η εταιρεία τσάρτερ ακύρωσε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πτήση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου», γεγονός που ανάγκασε σε αναδιοργάνωση του ταξιδιωτικού δρομολογίου.

Ο αγώνας στο Μπουένος Άιρες και οι συνέπειες

Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ Αργεντινής και Μπουρκίνα Φάσο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, στις 00:00 GMT. Η ώρα έναρξης του αγώνα (19:00 τοπική ώρα) σε συνδυασμό με την αναμενόμενη άφιξη της αποστολής στο Μπουένος Άιρες γύρω στις 13:15, μετά από ένα ταξίδι σχεδόν 12 ωρών, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα των παικτών.

Οι συνθήκες αυτές, με την εξάντληση από το πολύωρο ταξίδι και την ελάχιστη έως καθόλου ξεκούραση, καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη για την ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο. Η αβεβαιότητα παραμένει για το αν ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά υπό αυτές τις συνθήκες ή αν θα υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta