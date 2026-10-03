Σούπερ αναμετρήσεις στο nations league: Αγγλία και Ισπανία διεκδικούν τη νίκη

Σούπερ αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας στο Nations League, με δύο παιχνίδια να ξεχωρίζουν στη League A. Η Κροατία υποδέχεται την Αγγλία, ενώ η Ισπανία φιλοξενεί την Τσεχία, σε αγώνες που αναμένεται να κρίνουν πολλά για την πορεία των ομάδων στους ομίλους τους. Η «Φούρια Ρόχα» επιδιώκει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, ενώ τα «Τρία Λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ ελπίζουν σε επανάληψη προηγούμενων επιτυχιών.

Η μάχη της κορυφής ανάμεσα σε κροατία και Αγγλία

Κροατία και Αγγλία κοντράρονται στην έδρα της «Χρβάτσκα», με αμφότερες τις ομάδες να αναζητούν τη νίκη που θα τις διατηρήσει στο κατόπι της πρωτοπόρου Ισπανίας. Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστικών, και οι δύο μετρούν τρεις βαθμούς στον όμιλο, έχοντας παρόμοια αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Τα «Τρία Λιοντάρια» μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά στην πρεμιέρα του Nations League, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία. Παρά τη μάχη που έδωσαν, γνώρισαν την ήττα με 3-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, η ομάδα του Τούχελ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας με 2-0 επί της Τσεχίας.

Η πορεία της κροατίας και η αναμέτρηση του παρελθόντος

Από την πλευρά της, η Κροατία ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-1 επί των Τσέχων. Ωστόσο, ακολούθησε μια βαριά ήττα με 4-1 από την Ισπανία, η οποία την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στον όμιλο. Αυτό το αποτέλεσμα αποτέλεσε ακόμα μια απόδειξη πως η «Χρβάτσκα» δεν είναι η ομάδα του σύγχρονου παρελθόντος, κάτι που είχε φανεί και από την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, ήταν και η τελευταία φορά που η Κροατία αντιμετώπισε την Αγγλία. Τότε, η Αγγλία είχε επικρατήσει με 4-2 χάρη σε μια κυριαρχική εμφάνιση. Παρόλο που η αποτελεσματικότητα της Κροατίας την είχε κρατήσει ζωντανή στον αγώνα για ένα ημίχρονο, η ποιότητα των Άγγλων αποδείχθηκε μη διαχειρίσιμη μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Ισπανία φιλοξενεί την τσεχία με στόχο την κορυφή

Στη δεύτερη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, η Ισπανία φιλοξενεί την Τσεχία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League. Οι «πρωταθλητές κόσμου» αναζητούν την τρίτη νίκη στη σειρά, η οποία θα τους διατηρήσει στην κορυφή του ομίλου. Η ομάδα συνεχίζει από εκεί που έμεινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρουσιάζοντας «Total Football» που τρομοκρατεί πλέον και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η Ισπανία έδειξε τα δόντια της στην Αγγλία, σε μια εντυπωσιακή μάχη, και επικράτησε με ανατροπή 3-2, παίρνοντας από νωρίς κεφάλι στο γκρουπ. Ακολούθησε μια παράσταση τεσσάρων αστέρων απέναντι στην Κροατία, όπου επιβλήθηκε με 4-1. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Λαμίν Γιαμ.

Η προσπάθεια της τσεχίας και οι ενισχυμένες αποδόσεις

Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία αναζητά ακόμα τον πρώτο της βαθμό στον όμιλο, έχοντας γνωρίσει ήττες από την Αγγλία (2-0) και την Κροατία (2-1). Η αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Ισπανία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα, η οποία θα προσπαθήσει να ανατρέψει την αρνητική της πορεία.

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Με πληροφορίες από: Athletiko