Η Σκωτία έχει σούπερ «combo» για σεφτέ στις νίκες στο Nations League

Οι «μάχες» στο Nations League συνεχίζονται, με τη Βόρεια Μακεδονία να υποδέχεται τη Σκωτία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου γκρουπ της League B. Αμφότερες οι ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, καθώς το ξεκίνημά τους δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Έπειτα από το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών, καμία από τις δύο δεν έχει καταφέρει ακόμα να συγκεντρώσει κάποιον βαθμό ή να σημειώσει νίκη.

Η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στον όμιλο

Η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό στο Nations League. Η ομάδα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της το ταχύτερο δυνατό, μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές.

Η πρεμιέρα της στη διοργάνωση συνοδεύτηκε από μια βαριά ήττα με 3-0 από την ανώτερη Ελβετία, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της αντιπάλου. Λίγες ημέρες αργότερα, ακολούθησε ακόμα μια «σφαλιάρα» με 2-0, αυτή τη φορά από τη Σλοβενία. Ως αποτέλεσμα αυτών των αναμετρήσεων, η Βόρεια Μακεδονία έχει βυθιστεί στον πάτο της βαθμολογίας και απέναντι στη Σκωτία ψάχνει μια αντίδραση που θα επαναφέρει λίγη από τη χαμένη της αυτοπεποίθηση.

Το δύσκολο ξεκίνημα της Σκωτίας

Οι Σκωτσέζοι, από την πλευρά τους, δεν έχουν ξεκινήσει υποσχόμενα στο Nations League, και τα αρχικά αποτελέσματα δεν τους επιτρέπουν το περιθώριο για επιπλέον στραβοπατήματα. Η Σκωτία δεν έχει καταφέρει να συνέλθει πλήρως από την απογοητευτική πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και τα απόνερα αυτής της κατάστασης είναι πλέον εμφανή και στις εμφανίσεις της στο Nations League.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η ομάδα περιορίστηκε σε ένα άγονο 0-0 απέναντι στη Σλοβενία, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Στη συνέχεια, γνώρισε τη συντριβή με 3-0 από την Ελβετία. Με αυτά τα αποτελέσματα, η Σκωτία περιορίστηκε στην 3η θέση του ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό ως απολογισμό.

Η ευκαιρία για την πρώτη νίκη

Το ματς στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη Σκωτία ώστε να σπάσει επιτέλους το ρόδι στο γκρουπ και να καταγράψει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Ποιοτικά, η σκωτσέζικη ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για να το καταφέρει, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται εκτός έδρας.

Το γεγονός, ωστόσο, πως αμφότερες οι ομάδες καλούνται να πάρουν ρίσκα στην αναζήτηση της πρώτης πολύτιμης νίκης τους, ίσως προσδώσει μια έξτρα σπίθα στην αναμέτρηση. Αυτή η ανάγκη για το θετικό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι με γκολ και στις δύο εστίες, καθώς και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να επιτεθούν για να πετύχουν τον στόχο τους.

Ενισχυμένη απόδοση για το «combo» της αναμέτρησης

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σκωτίας, υπάρχει μια ενισχυμένη απόδοση για ένα συγκεκριμένο συνδυαστικό αποτέλεσμα. Το «combo» περιλαμβάνει τη νίκη της Σκωτίας σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται με απόδοση 4.92.

Αυτή η προσφορά αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι η Σκωτία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μπορεί να επικρατήσει. Παράλληλα, υποδηλώνει ότι η ανάγκη για αντίδραση και από τις δύο πλευρές θα οδηγήσει σε ένα ανοιχτό παιχνίδι με εκατέρωθεν τέρματα, προσφέροντας θέαμα και ευκαιρίες για γκολ.

Με πληροφορίες από: Athletiko