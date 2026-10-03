Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Μακάμπι με 90-67: Η «πράσινη» Death Lineup και η κλάση του Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Μακάμπι με σκορ 90-67, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στην EuroLeague με 3/3 νίκες. Η αναμέτρηση αναλύθηκε από τον Στέφανο Μακρή με τη βοήθεια του Hudl Instat, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή της αρχικής πεντάδας, καθώς και την πίεση στην μπάλα και την κλάση ορισμένων παικτών. Η νίκη αυτή υπογραμμίζει την καλή πορεία του «τριφυλλιού» στην αρχή της σεζόν.

Η αρχική πεντάδα που έκανε τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τη Μακάμπι παρατάσσοντας μια συγκεκριμένη πεντάδα, η οποία για άλλη μια φορά αποδείχθηκε καθοριστική. Αυτή η αρχική σύνθεση, αποτελούμενη από τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου, επιλέχθηκε από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξεκίνημα της σεζόν, εν μέρει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των απουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Hudl Instat, η συγκεκριμένη πεντάδα είχε θετικό πρόσημο +14 σε σχεδόν 14 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι. Η επιλογή αυτής της πεντάδας χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός δημιουργού και την ύπαρξη μεγέθους σε κάθε θέση, κάτι που φάνηκε να δίνει τον τόνο από την αρχή του παιχνιδιού.

Η «Death Lineup» και τα χαρακτηριστικά της

Η φράση «Death Lineup», ή αλλιώς «πεντάδα θανάτου», έχει τις ρίζες της στην περίφημη σύνθεση των Γουόριορς από τη σεζόν 2014/15, όταν ο Ντρέιμοντ Γκριν αγωνιζόταν στη θέση του σέντερ, πλαισιωμένος από τους Κάρι, Τόμπσον, Ιγκουοντάλα και Μπαρνς, με τον Ντουράντ να παίρνει αργότερα τη θέση του Μπαρνς από τη σεζόν 2016/17. Αν και η ονομασία είναι σαφώς ακραία, είναι ενδεικτική της εικόνας της συγκεκριμένης πεντάδας του Παναθηναϊκού.

Το σχήμα με το οποίο ξεκινάει τα παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός δεν θεωρείται το πιο ταλαντούχο του, και επουδενί δεν συγκρίνεται με το ταλέντο της πεντάδας των Γουόριορς. Ωστόσο, έχει βρει τις σταθερές του, διαθέτοντας αξιοσημείωτο μέγεθος. Συγκεκριμένα, τέσσερις παίκτες έχουν ύψος τουλάχιστον 2.01 μέτρα, ενώ ο πέμπτος, ο Γκραντ, αν και 1.93 μέτρα, διαθέτει άνοιγμα χεριών 2.02 μέτρα, προσδίδοντας στην ομάδα αθλητικότητα και διάθεση.

Αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα

Οι «πράσινοι» πιέζουν στην μπάλα, αλλάζουν σε όλα τα σκριν, κυρίως από το δεύτερο σκριν και έπειτα, ενώ στο πρώτο σκριν συχνά βγαίνουν δυναμικά. Αυτή η τακτική συμβάλλει στο κλείσιμο των χώρων για τους αντιπάλους, καθιστώντας δύσκολη την ανάπτυξη του παιχνιδιού τους και ενισχύοντας την αμυντική τους λειτουργία.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της πεντάδας αποτυπώνεται και στα στατιστικά. Σύμφωνα με το Hudl Instat, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, η συγκεκριμένη σύνθεση έχει καταγράψει ένα εντυπωσιακό +39 σε 39 λεπτά συμμετοχής, ένα νούμερο που χαρακτηρίζεται ως αδιανόητο και υπογραμμίζει την κυριαρχία της στο παρκέ.

Προοπτικές και μελλοντικές λύσεις

Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα βατό πρόγραμμα στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, γεγονός που μπορεί να έχει επηρεάσει τα εντυπωσιακά στατιστικά της συγκεκριμένης πεντάδας. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα αυτή η σύνθεση να αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι σε ομάδες που εφαρμόζουν έντονη πίεση στην μπάλα.

Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό οι «πράσινοι» να έχουν ανακαλύψει, λόγω των συγκυριών, μια πεντάδα που θα τους προσφέρει σημαντικές λύσεις και στο μέλλον, ανεξάρτητα από την αρχική ευκολία του προγράμματος. Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από νωρίς, η ενέργεια, οι αμυντικές σταθερές και κάποιες θεαματικές φάσεις ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν.

Η κλάση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ένα από τα σημεία που άξιζε να σταθεί κανείς στην αναμέτρηση ήταν η υπενθύμιση της κλάσης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέδειξε, κυρίως, τη μαγεία της απλότητας που τον διακρίνει στο παιχνίδι του, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, έχοντας 5/9 σουτ εκ των οποίων 3/6 ήταν τρίποντα. Επιπλέον, κατέγραψε 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής, με τις ασίστ του να μεταφράζονται σε επιπλέον 11 πόντους για τον Παναθηναϊκό, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta