Ο Μαρκ Μάρκεθ νικητής στο σπριντ του MotoGP στην Ιαπωνία

Ο Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στον αγώνα Σπριντ του MotoGP, ο οποίος διεξήχθη στην πίστα του Μοτέγκι στην Ιαπωνία. Η επικράτησή του αυτή έχει σημαντική επίδραση στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου, καθώς ο αναβάτης της Ducati κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία από τον poleman Χόρχε Μαρτίν από τις πρώτες στροφές και να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού καθ' όλη τη διάρκεια των δώδεκα γύρων.

Η κυριαρχία του Μάρκεθ από την αρχή

Ο Μαρκ Μάρκεθ εκμεταλλεύτηκε την καλή εκκίνηση του Μαρτίν από την pole position, βρισκόμενος δίπλα του ήδη στην πρώτη στροφή. Ολοκλήρωσε την προσπέραση στη στροφή 2, παίρνοντας το προβάδισμα. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ισπανός αναβάτης της Ducati δημιούργησε γρήγορα μια διαφορά περίπου ενός δευτερολέπτου, την οποία διατήρησε, μη επιτρέποντας στον αντίπαλό του να απειλήσει ουσιαστικά την πρώτη θέση.

Η σταθερή του απόδοση και ο έλεγχος του αγώνα για όλους τους δώδεκα γύρους του Σπριντ, του εξασφάλισαν μια άνετη νίκη, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ανακατατάξεις στη βαθμολογία του τίτλου

Η νίκη του Μάρκεθ έχει ιδιαίτερη βαθμολογική αξία, καθώς επηρεάζει άμεσα τη μάχη για τον τίτλο. Ο Χόρχε Μαρτίν είχε ξεκινήσει το ιαπωνικό Grand Prix με προβάδισμα δώδεκα βαθμών έναντι των αντιπάλων του. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του Σπριντ μείωσε αυτή τη διαφορά στους επτά βαθμούς, ενόψει του κυριακάτικου αγώνα, ο οποίος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος είχε ξεκινήσει τον αγώνα ως τρίτος διεκδικητής του τίτλου, βρίσκεται πλέον 45 βαθμούς πίσω από τον ομόσταβλό του στην Aprilia, γεγονός που περιπλέκει την κατάστασή του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το βασικό περιστατικό του πρώτου γύρου

Ένα σημαντικό περιστατικό που επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα Σπριντ σημειώθηκε στον πρώτο γύρο, και συγκεκριμένα στη στροφή 3 της πίστας. Ο Πέδρο Ακόστα είχε μόλις προσπεράσει τον Ενέα Μπαστιανίνι, όταν ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε τον έλεγχο της Gresini Ducati του κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άλεξ Μάρκεθ να παρασύρει τον αναβάτη της KTM, Πέδρο Ακόστα. Στο ίδιο συμβάν ενεπλάκη και ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, με αποτέλεσμα και οι τρεις αναβάτες να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον αγώνα.

Η πορεία του Μπαστιανίνι και η επιλογή του Μπετζέκι

Η εγκατάλειψη του Πέδρο Ακόστα άνοιξε τον δρόμο για τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος είχε ξεκινήσει τον αγώνα από την έβδομη θέση, αλλά βρέθηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις. Ο Ιταλός αναβάτης της Tech3 KTM κατάφερε να προσπεράσει τον Μπετζέκι στον τρίτο γύρο και κινήθηκε για μεγάλο μέρος του αγώνα στην τρίτη θέση, ακολουθώντας τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της μάχης του τίτλου.

Αντίθετα, η επιλογή του Μπετζέκι να χρησιμοποιήσει τη μέση γόμα στον πίσω τροχό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ο αναβάτης δεν είχε τον απαραίτητο ρυθμό για να ακολουθήσει τους προπορευόμενους, με αποτέλεσμα να χάσει διαδοχικά θέσεις από τον Μπαστιανίνι, τον Ντιόγκο Μορέιρα και τον Άι Ογκούρα. Τελικά, περιορίστηκε στην έκτη θέση, διατηρώντας ωστόσο μερικούς πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια.

Δράση στον τελευταίο γύρο και ποινές μετά τον τερματισμό

Η δράση στην πίστα αναζωπυρώθηκε στον τελευταίο γύρο του Σπριντ. Ο Ντιόγκο Μορέιρα είχε μειώσει τη διαφορά από τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος με τη σειρά του πλησίαζε τον Χόρχε Μαρτίν. Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει προσπέραση εντός πίστας, οι Μαρτίν και Μπαστιανίνι τιμωρήθηκαν μετά τον τερματισμό.

Οι ποινές επιβλήθηκαν λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας στην έξοδο της στροφής 10. Η ποινή μίας θέσης για τον Χόρχε Μαρτίν τον έριξε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση της κατάταξης. Αντίστοιχα, ο Ενέα Μπαστιανίνι υποχώρησε από την τρίτη θέση, με τον Ντιόγκο Μορέιρα να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του βάθρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta