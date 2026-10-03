Αποκαλύφθηκε το νέο συμβόλαιο του Τζέιλεν Ντούρεν με τους Πίστονς

Ο Τζέιλεν Ντούρεν, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του σέντερ για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, υπέγραψε ένα νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με την ομάδα του NBA. Η συμφωνία αφορά πέντε χρόνια και το συνολικό της ύψος ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολύμηνης περιόδου συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων

Η υπόθεση του Τζέιλεν Ντούρεν με τους Πίστονς είχε αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων για αρκετούς μήνες, με τις διαπραγματεύσεις να είναι εκτεταμένες. Ο ταλαντούχος Αμερικανός σέντερ είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα του Ντιτρόιτ, κάτι που αποτέλεσε βασικό παράγοντα στις συνομιλίες.

Παρόλα αυτά, υπήρχε μια αρχική οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία έπρεπε να γεφυρωθεί. Τελικά, οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε ένα αίσιο τέλος, με τον 22χρονο παίκτη να εξασφαλίζει το συμβόλαιο που επιθυμούσε, το οποίο θα του αποφέρει το ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι λεπτομέρειες του πενταετούς συμβολαίου

Το νέο συμβόλαιο του Τζέιλεν Ντούρεν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς έχει διάρκεια πέντε ετών και η συνολική του αξία ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη έχουν αποκαλυφθεί, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της οικονομικής δομής της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο νεαρός ψηλός θα λάβει 40.16 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-2027. Για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, το 2027-2028, το ποσό διαμορφώνεται στα 36.95 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, οι απολαβές του θα αυξάνονται σταδιακά, φτάνοντας τα 38.96 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2028-2029, τα 40.96 εκατομμύρια δολάρια για το 2029-2030 και τα 42.97 εκατομμύρια δολάρια για την τελευταία σεζόν του συμβολαίου, το 2030-2031.

Το προφίλ και η παρουσία του Ντούρεν

Ο Τζέιλεν Ντούρεν είναι ένας ταλαντούχος Αμερικανός σέντερ, ο οποίος έχει δείξει τις δυνατότητές του στο παρκέ. Σε ηλικία 22 ετών, θεωρείται ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τους Ντιτρόιτ Πίστονς και η ανανέωση του συμβολαίου του υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στις ικανότητές του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ντούρεν κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, μετρώντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους ανά παιχνίδι. Παράλληλα, συνεισέφερε σημαντικά και στον τομέα των ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 10.5 ανά αγώνα. Στις στατιστικές του περιλαμβάνονται επίσης 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής, αναδεικνύοντας την πολύπλευρη προσφορά του στην ομάδα.

Η πορεία των ετήσιων αποδοχών

Η δομή του νέου συμβολαίου του Τζέιλεν Ντούρεν παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο μοτίβο στις ετήσιες αποδοχές του. Ξεκινώντας από τα 40.16 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-2027, το ποσό μειώνεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 2027-2028, στα 36.95 εκατομμύρια δολάρια.

Από εκεί και πέρα, το συμβόλαιο προβλέπει σταθερή αύξηση των ετήσιων αποδοχών για κάθε επόμενη σεζόν. Συγκεκριμένα, ο Ντούρεν θα λάβει 38.96 εκατομμύρια δολάρια το 2028-2029, 40.96 εκατομμύρια δολάρια το 2029-2030 και 42.97 εκατομμύρια δολάρια το 2030-2031. Αυτή η διαμόρφωση των αποδοχών αποτελεί μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μετά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta