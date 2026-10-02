Η συζήτηση για τη δημοσκόπηση της Interview και το ζήτημα της διαρροής

Μία έντονη συζήτηση έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διήμερο σχετικά με την αποκάλυψη ότι ο Δημήτρης Βασιλειάδης, υπεύθυνος της εταιρείας Interview, φέρεται να είχε έτοιμη μία δημοσκόπηση πριν την ολοκλήρωσή της, όπως προκύπτει από την ίδια την ταυτότητα της έρευνας. Αυτή η πληροφορία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων και του τρόπου αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων.

Η αποκάλυψη για την Interview και η ουσία της καταγγελίας

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη που έφερε στο φως ότι μία δημοσκόπηση της Interview ήταν ήδη ολοκληρωμένη και κυκλοφορούσε πριν την επίσημη λήξη της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την ίδια την ταυτότητα της έρευνας, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ορθή διεξαγωγή και την ακεραιότητα των δημοσκοπήσεων.

Ο Δημήτρης Βασιλειάδης, ως υπεύθυνος της εταιρείας, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της αποκάλυψης. Η ουσία της καταγγελίας αφορά την προετοιμασία και διανομή της έρευνας εκ των προτέρων, ένα ζήτημα που θίγει την αξιοπιστία της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων.

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος και το «μήνυμα»

Παρατηρήθηκε μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την ουσία της καταγγελίας, δηλαδή το ότι η δημοσκόπηση ήταν έτοιμη και κυκλοφορούσε εκ των προτέρων, προς τον τρόπο διαρροής της πληροφορίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ποιος ή ποια έστειλε το μήνυμα και πώς μπορεί να βασίζεται κανείς σε τέτοιου είδους διαρροές.

Αρχικά, έγινε λόγος για ένα email, ωστόσο διευκρινίστηκε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για μήνυμα που είχε σταλεί μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Αυτή η λεπτομέρεια, αν και φαινομενικά δευτερεύουσα, χρησιμοποιήθηκε για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από το κεντρικό ζήτημα της πρόωρης ολοκλήρωσης της δημοσκόπησης.

Η στάση του υπευθύνου της εταιρείας και η αξιοπιστία

Ο κ. Βασιλειάδης, υπεύθυνος της Interview, δεν αμφισβήτησε το αληθές της αποκάλυψης, δηλαδή ότι η έρευνα ήταν πράγματι έτοιμη από νωρίτερα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν σε «περίεργα» σημεία σχετικά με τη διαρροή της πληροφορίας.

Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι για τον ίδιο, το κύριο θέμα δεν είναι η αποκάλυψη καθαυτή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για την εταιρεία και την προσήλωσή της στους κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας.

Το ζήτημα της αξιοπιστίας και ο ΣΕΔΕΑ

Η αξιοπιστία της Interview τίθεται υπό αμφισβήτηση και λόγω της άρνησής της να ενταχθεί στον Σύνδεσμο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). Ο ΣΕΔΕΑ θεσπίζει κανόνες και πρότυπα για τη διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας.

Η παραμονή της εταιρείας εκτός του Συλλόγου, ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα όπως η πρόωρη ολοκλήρωση ερευνών, ενισχύει τις αμφιβολίες για την προσήλωσή της στις αρχές της αξιοπιστίας και της δεοντολογίας στον χώρο των δημοσκοπήσεων.

Παράλληλα περιστατικά και πολιτικές αναφορές

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, τέθηκε το ερώτημα εάν υπήρξε η ίδια ένσταση για τον τρόπο διαρροής πληροφοριών σε άλλες περιπτώσεις. Αναφέρθηκε η υπόθεση της Marfin, όπου η προφυλάκιση μιας γυναίκας που ήρθε από την Αγγλία συνδέθηκε με ένα ανώνυμο email. Τέθηκε το ερώτημα αν όσοι τώρα αντιδρούν για το μήνυμα στο WhatsApp, είχαν την ίδια αντίδραση τότε.

Επιπλέον, η συζήτηση επεκτάθηκε σε πολιτικές αναφορές. Ο Ανδρουλάκης φέρεται να υπέκυψε σε μία «μουσική», «απαντώντας» σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου σχολίασε την παρουσία του Τσίπρα στο Άγιον Όρος, δηλώνοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίχτη, ας μείνει να ψέλνει». Ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει ανάρτηση από το Άγιον Όρος, αναφέροντας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…».

Με πληροφορίες από: Topontiki