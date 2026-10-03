Ομπράντοβιτς: «Ο Χέιζ-Ντέιβις παράδειγμα για όλους»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι, χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα για όλους. Ο Σέρβος προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του στο «T-Center» και το τελικό 90-67. Ο Παναθηναϊκός έφτασε έτσι στο 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και ο σεβασμός στον αντίπαλο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας ότι οι παίκτες ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι. «Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αρχίσαμε με πολύ επιθετικό τρόπο και κρατήσαμε αυτό το στυλ για 40 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε ότι υπήρξαν κάποιες στιγμές έλλειψης συγκέντρωσης, τις οποίες όμως κατανόησε, λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια των παικτών. Υπογράμμισε επίσης τον σεβασμό που επέδειξε η ομάδα προς τη Μακάμπι, τόσο για τον προπονητή της, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο με πολύ σοβαρό χαρακτήρα, όσο και για τους παίκτες της. «Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς», συμπλήρωσε.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ως υπόδειγμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον οποίο αποθέωσε για την προσπάθειά του. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, αλλά η αφοσίωσή του κατά την αποθεραπεία του εντυπωσίασε τον προπονητή του.

«Ο Νάιτζελ στο διάστημα που έλειψε συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά, ακόμα και με ένα χέρι. Κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο, πολύ σοβαρός. Αποτελεί υπόδειγμα για όλους», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς. Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε ένα πολύ καλό ματς, με τον προπονητή να εκφράζει την ελπίδα ότι η ποιότητά του θα βοηθήσει την ομάδα να συνεχίσει την καλή της πορεία.

Η διαχείριση των παικτών και τα επόμενα παιχνίδια

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε και στη διαχείριση των παικτών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να πιέσει κανέναν να αγωνιστεί αν δεν είναι 100% έτοιμος. «Ελπίζω να τους δω όλους στην προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν, δεν υπάρχει λόγος για αυτό», ξεκαθάρισε.

Το μυαλό του Ομπράντοβιτς είναι ήδη στραμμένο στα επόμενα παιχνίδια. Πριν από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βίκο Ιωαννίνων την Κυριακή. Ο προπονητής σκέφτεται την ξεκούραση των παικτών, δεδομένου ότι η ομάδα είχε μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι και πλησίαζαν τα μεσάνυχτα.

Η φιλοσοφία για την ποιότητα των παικτών

Σε ερώτηση σχετικά με το post παιχνίδι του Χέιζ-Ντέιβις και αν αυτό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, ο Ομπράντοβιτς απάντησε ότι η προσέγγιση δεν αφορά μόνο έναν συγκεκριμένο παίκτη. «Δεν έχει να κάνει μόνο με τον συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά έχει να κάνει με την ποιότητα του κάθε παίκτη», εξήγησε.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης της ποιότητας κάθε αθλητή ξεχωριστά. «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα του κάθε παίκτη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα», τόνισε, αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη συμβολή όλων.

Η πρόκληση της Euroleague και τα ταξίδια

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κάτι εύκολο στην EuroLeague, ανεξάρτητα από το αν η ομάδα αγωνίζεται εντός ή εκτός έδρας. «Είτε παίζουμε εντός, είτε εκτός είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς. Αυτή είναι η νοοτροπία», δήλωσε.

Αναγνώρισε τη σημασία του να μην υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν, αλλά προετοιμάζει την ομάδα για τις μελλοντικές προκλήσεις. «Θα έρθει κάποια στιγμή ο καιρός που θα έχουμε 4 σερί παιχνίδια εκτός. Θα δούμε τότε πως θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα ανάλογα», κατέληξε.

Οι αρχικές προπονήσεις της ομάδας

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα στην αρχή της προετοιμασίας. Θυμήθηκε ότι είχε μόλις εννέα σοβαρές προπονήσεις πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, είχε στη διάθεσή του μόνο δέκα παίκτες, μια συνθήκη που χαρακτήρισε πολύ δύσκολη για να περάσει τη φιλοσοφία του και να δουλέψει με τα ψηλά σχήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit