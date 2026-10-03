Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κώστας Μπαρμπαρούσης, υπέγραψε σε ομάδα με ελληνικές ρίζες στην Αυστραλία

Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, συνεχίζει την καριέρα του στην Αυστραλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη South Melbourne FC. Ο 36χρονος Νεοζηλανδός επιθετικός εντάσσεται σε μια ομάδα με έντονες ελληνικές ρίζες, παραμένοντας στην Ωκεανία για τρίτο συνεχόμενο έτος. Η μεταγραφή του αφορά τη δεύτερη κατηγορία της χώρας, προσθέτοντας νέα σελίδα στην πλούσια ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η νέα του ομάδα και οι ελληνικές ρίζες της

Η South Melbourne FC ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά την απόκτηση του διεθνούς Νεοζηλανδού ποδοσφαιριστή Κώστα Μπαρμπαρούση. Η ομάδα, γνωστή για το ελληνικό της υπόβαθρο, υποδέχτηκε τον παίκτη με το μήνυμα «Welcome to Hellas, Kosta!».

Το κλαμπ αυτό προήλθε από την ένωση τριών ομάδων: της South Melbourne United, της Γιάρα Παρκ Αίας και της Χελένικ. Οι δύο τελευταίες είχαν σαφώς ελληνικό υπόβαθρο, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην ιστορία του συλλόγου. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο σήμα της ομάδας έφερε την ελληνική σημαία και τα χρώματά της.

Η παρουσίαση και η σχέση με τον Παναθηναϊκό

Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την περίοδο 2012-2013, όταν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Η θητεία του στην Αθήνα, ως δανεικός, του προσέφερε πολύτιμη ευρωπαϊκή εμπειρία, σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της περιοχής.

Στο βίντεο της παρουσίασής του από τη South Melbourne FC, ο Νεοζηλανδός επιθετικός εμφανίζεται να πίνει φρέντο εσπρέσο, ενώ η μουσική υπόκρουση είναι από τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, τονίζοντας περαιτέρω τις ελληνικές αναφορές της μεταγραφής.

Πλούσια καριέρα με τίτλους και διακρίσεις

Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης εντάσσεται στη South Melbourne FC μετά τη θητεία του στη Western Sydney Wanderers, φέρνοντας μαζί του ένα εξαιρετικό ιστορικό επιτυχιών και εμπειρίας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα της A-League.

Πανηγύρισε τίτλους με τις Brisbane Roar το 2011, Melbourne Victory το 2015 και το 2018, καθώς και με τη Sydney FC το 2020. Η συνεισφορά του σε μεγάλα παιχνίδια είναι σημαντική, καθώς σημείωσε γκολ στον νικηφόρο τελικό της Victory το 2015, ενώ πέτυχε και το νικητήριο τέρμα στον τελικό του 2018.

Διεθνής εμπειρία και αναγνώριση

Η καριέρα του Μπαρμπαρούση περιλαμβάνει επίσης θητεία στο εξωτερικό, καθώς αγωνίστηκε στη ρωσική Alania Vladikavkaz. Επιπλέον, μέσα από τις διαδοχικές θητείες του στην ομάδα της γενέτειράς του, τη Wellington Phoenix, ο Κώστας αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους, κερδίζοντας διακρίσεις όπως ο τίτλος του Παίκτη της Χρονιάς και το «Χρυσό Παπούτσι».

Ως βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, των All Whites, εδώ και χρόνια, ο Κώστας συμμετείχε και στην προσπάθεια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η ευελιξία του στην επίθεση, οι έξυπνες κινήσεις του και η ικανότητά του τόσο να δημιουργεί όσο και να ολοκληρώνει φάσεις, αναμένεται να προσδώσουν επιπλέον ποιότητα στην επιθετική γραμμή της νέας του ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta