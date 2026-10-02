Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το 3/3 στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:15, για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Το «τριφύλλι» επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση, αναζητώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του εντός έδρας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και το Newsit.gr, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν μια ισραηλινή ομάδα που ψάχνει την πρώτη της νίκη.

Ο Παναθηναϊκός για το 3/3 στο Telekom Center Athens

Μετά από δύο άνετες νίκες κόντρα σε γαλλικές ομάδες, την Παρί και τη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο τρία στα τρία. Οι εύκολες αυτές νίκες έχουν ανεβάσει την όρεξη τόσο των παικτών όσο και των φιλάθλων, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας.

Ωστόσο, απέναντι στην «πληγωμένη» Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι απαραίτητο να κυριαρχήσει η σοβαρότητα στο παρκέ. Οι «πράσινοι» καλούνται να πάρουν από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα έχει «χτιστεί» από τον πολυνίκη προπονητή της Euroleague, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με τους υψηλότερους στόχους και με ηχηρά ονόματα να έχουν υπογράψει στο «τριφύλλι» αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα, η ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, το περασμένο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, φαίνεται να αφύπνισε τους παίκτες.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σε δύσκολη θέση

Η Μακάμπι έχει ξεκινήσει με δύο ήττες στη διοργάνωση, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η ομάδα του Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν στη Λιόν και από την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι.

Αυτή η κατάσταση την ωθεί να ψάξει την πρώτη της νίκη, ώστε να μην ξεκινήσει με 0-3 στη διοργάνωση. Ένα τέτοιο αρνητικό ξεκίνημα θα την έβαζε σε ζόρια στο κυνήγι των πλέι οφ, καθιστώντας την αναμέτρηση στο Telekom Center Athens εξαιρετικά κρίσιμη για τους Ισραηλινούς.

Παρά το κακό ξεκίνημα, η Μακάμπι έχει υψηλό κίνητρο για μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι σε ένα από τα φαβορί για το φάιναλ φορ του 2027. Η επίθεσή της λειτουργεί εξαιρετικά, καθώς σημείωσε 93 πόντους κόντρα στην Μπεσίκτας για τη 2η αγωνιστική.

Απουσίες και η «μάχη» των πάγκων

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, συνεχίζει να μην υπολογίζει στους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα, Φαλ και Χουάντσο. Θα παλέψει κόντρα στους Ισραηλινούς με το ρόστερ που πήρε την άνετη και ξεκούραστη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Από την πλευρά της Μακάμπι, ο τεχνικός Όντετ Κάτας πιθανότατα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γερμανό διεθνή σέντερ Ντάνιελ Τάις. Ο Τάις αποκόμισε πρόβλημα στον αστράγαλο στη βαριά ήττα από την Μπεσίκτας και η παρουσία του ή μη μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του αγώνα.

Ο Ντάνιελ Τάις είχε απασχολήσει έντονα τους «πράσινους» στο πρόσφατο παρελθόν και αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη στη ρακέτα. Στο μεταξύ, ο «Ζοτς» θα βρει για πολλοστή φορά στην καριέρα του αντίπαλο στον απέναντι πάγκο τον Όντεντ Κάτας, ο οποίος υπήρξε πρώην παίκτης του στην πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Η επιθετική παραγωγικότητα και οι τακτικές

Ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει υψηλή επιθετική παραγωγικότητα στα δύο πρώτα ματς της σεζόν, σημειώνοντας 91 πόντους απέναντι στην Παρί και 102 πόντους απέναντι στη Βιλερμπάν. Ο μέσος όρος των «πράσινων» στα δύο αυτά παιχνίδια ανέρχεται στους 96,5 πόντους.

Οι Ισραηλινοί, με την άμυνά τους, θα προσπαθήσουν να κατεβάσουν τους «πράσινους» από αυτόν τον υψηλό μέσο όρο. Μπορούν να ασκήσουν σημαντική πίεση στον Παναθηναϊκό, καθώς παίζουν full-court press.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς είναι σε θέση να κάνουν το τρία στα τρία, αν συνεχίσουν να μαζεύουν τα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτά τα ριμπάουντ τους έδωσαν πολλές δεύτερες ευκαιρίες στα δύο πρώτα ματς, αποτελώντας ένα σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι τους.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την σημαντική αναμέτρηση στο T- Center θα διευθύνουν τρεις διαιτητές. Πρόκειται για τους Χουάν Κάρλος Γκαρσία από την Ισπανία, Αλμπέρτο Μπαένα επίσης από την Ισπανία, και Χουσεγίν Τσελίκ από την Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki