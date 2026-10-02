Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Μπράιαντ Ντάνστον και η αλάνθαστη εμφάνισή του

Ο Μπράιαντ Ντάνστον επέστρεψε φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αναμέτρηση της EuroLeague, έπειτα από έντεκα ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του στο παρκέ έδειξε ξεκάθαρα τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκε ξανά από τους «ερυθρόλευκους».

Παρά την ήττα που υπέστη ο Ολυμπιακός στην Μπολόνια, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να διατηρήσει δύο σημαντικά θετικά στοιχεία από τον αγώνα. Αυτά είναι η εξαιρετική εμφάνιση του Εμπάι Εντιάι, αλλά και η ιδιαίτερα καλή παρουσία του Μπράιαντ Ντάνστον.

Η επιστροφή μετά από 11 χρόνια

Ο Μπράιαντ Ντάνστον, σε ηλικία 40 ετών, φόρεσε ξανά την «ερυθρόλευκη» φανέλα σε παιχνίδι της EuroLeague, σηματοδοτώντας την επιστροφή του μετά από έντεκα χρόνια απουσίας. Η επανεμφάνισή του στο ευρωπαϊκό παρκέ με τα χρώματα του Ολυμπιακού ήταν ένα γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον, δεδομένης της μακράς απουσίας του.

Η αναμέτρηση στην οποία πραγματοποίησε την επιστροφή του ήταν αυτή κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στην έδρα της ιταλικής ομάδας. Παρόλο που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, η ατομική απόδοση του Ντάνστον ήταν ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν.

Η αλάνθαστη παρουσία του έμπειρου σέντερ

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που αγωνίστηκε, ο Μπράιαντ Ντάνστον έδειξε μια αλάνθαστη εικόνα στο παρκέ. Η εμπειρία του, η οποία είναι πλέον μεγάλη, του επέτρεψε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Οι λύσεις αυτές δόθηκαν τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Ντάνστον κατάφερε να συμβάλει αποτελεσματικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της EuroLeague παρά την ηλικία του.

Οι αριθμοί του Μπράιαντ Ντάνστον

Ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, ο Μπράιαντ Ντάνστον κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά. Συγκέντρωσε 6 πόντους, έχοντας ευστοχήσει σε 3 από τις 4 προσπάθειες για δίποντο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 75%.

Επιπλέον, στην στατιστική του προσέθεσε 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του στο παιχνίδι ανήλθε στα 18 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της εμφάνισής του ήταν ότι δεν υπέπεσε σε κανένα λάθος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο παρκέ.

Πολύτιμη λύση για τον Ολυμπιακό

Ο Μπράιαντ Ντάνστον, στα 40 του χρόνια, απέδειξε με την απόδοσή του ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Η παρουσία του στο παρκέ μπορεί να δώσει πολύτιμα λεπτά συμμετοχής στην ομάδα.

Ειδικότερα, ο έμπειρος σέντερ αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική λύση και μπορεί να αναλάβει ρόλο όταν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζορτζ Χολ και Μπράντον Τζόουνς δεν αγωνίζονται ή χρειάζονται ανάπαυση. Η ικανότητά του να προσφέρει λύσεις σε κρίσιμες στιγμές αναδεικνύει την αξία του για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta