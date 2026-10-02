Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2 Οκτωβρίου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:15. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το NovaSports Prime, ενώ το Gazzetta θα καλύψει ζωντανά την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Euroleague

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Μακάμπι Τελ Αβίβ εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ισραηλινή ομάδα στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φίλους του μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν την πορεία τους με θετικά αποτελέσματα, διατηρώντας την καλή τους εικόνα στη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με προπονητή τον Όντεντ Κάτας, βρίσκεται σε αναζήτηση της πρώτης της νίκης για τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς.

Οι στόχοι των δύο ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό, ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιθυμεί να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, κάτι που απαιτεί συνεχή απόδοση και νίκες σε κάθε αγώνα, ιδιαίτερα εντός έδρας.

Στον αντίποδα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την αναμέτρηση με διαφορετική ψυχολογία. Έχοντας υποστεί δύο ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague, το σύνολο του Όντεντ Κάτας αναζητά επιτακτικά την πρώτη του νίκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα θα ήταν κομβικό για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού

Ενόψει του αγώνα, ο τεχνικός των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον αντίπαλο. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε πως η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι είναι σίγουρα καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο κ. Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο παιχνιδιού της Μακάμπι, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει full-court press. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με τον ίδιο, την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο. Επιπλέον, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι η ισραηλινή ομάδα αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και προσαρμοστικότητα από την πλευρά των παικτών του.

Τηλεοπτική μετάδοση και ώρα έναρξης

Το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα του NovaSports Prime.

Εκτός από την τηλεοπτική κάλυψη, το Gazzetta θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για την εξέλιξη του παιχνιδιού, μέσω της ζωντανής του κάλυψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας, καθώς και να δουν το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας και της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta