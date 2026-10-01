Euroleague: Το ιατρικό δελτίο της πρώτης μέρας για την 3η αγωνιστική

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια αρχή να δημοσιοποιεί το ιατρικό δελτίο που αφορά την πρώτη μέρα των αναμετρήσεων. Το δελτίο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις απουσίες και τους αμφίβολους παίκτες για τους αγώνες που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν.

Οι ομάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των τραυματισμών, καθώς βασικοί και μη παίκτες βρίσκονται εκτός δράσης ή η συμμετοχή τους κρίνεται αμφίβολη. Οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιμες για την προετοιμασία των ομάδων και την εξέλιξη των παιχνιδιών.

Ενημέρωση για τον αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, το οποίο φέρνει αντιμέτωπες τη Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφονται αρκετές απουσίες και αμφίβολοι παίκτες. Για την ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Ιτούδη, τρεις παίκτες αναμένεται να απουσιάσουν από την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, εκτός μάχης βρίσκονται οι Μπλατ, Κόφεϊ και Ένις. Παράλληλα, η κατάσταση των Γκίνατ και Τόπιν παραμένει αμφίβολη, γεγονός που προσθέτει προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, η μοναδική επιβεβαιωμένη απουσία αφορά τον Γκαρούμπα, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα.

Οι απουσίες στον αγώνα Ερυθρού Αστέρα – Αναντολού Εφές

Στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Αναντολού Εφές, οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με σημαντικές ελλείψεις. Για τους Σέρβους, οι Τζούρισιτς και Νεντέλκοβιτς δεν αναμένεται να αγωνιστούν, καθώς βρίσκονται εκτός πλάνων για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Επιπλέον, ο Μπάλντουιν είναι αμφίβολος για τον Ερυθρό Αστέρα, με την συμμετοχή του να κρίνεται τις τελευταίες στιγμές. Για την ομάδα του Λάσο, την Αναντολού Εφές, δύο παίκτες βρίσκονται εκτός αποστολής. Πρόκειται για τους Κορτνινιέ και Παπαγιάννη, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα τους σε αυτή την αναμέτρηση.

Το ιατρικό δελτίο για Ολυμπιακός – Βίρτους

Στην αναμέτρηση που θα δώσει ο Ολυμπιακός με τη Βίρτους, το ιατρικό δελτίο καταγράφει απουσίες και για τις δύο πλευρές. Για τους «ερυθρόλευκους», ο Μιλουτίνοφ θα παραμείνει εκτός δράσης, συνεχίζοντας την απουσία του από τα αγωνιστικά δρώμενα της ομάδας.

Από την πλευρά των Ιταλών, η ομάδα της Βίρτους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κόκιλα. Η απουσία του Κόκιλα προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιταλική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, επηρεάζοντας τις επιλογές του προπονητή.

Τα δεδομένα για την αναμέτρηση Παρί – Ζάλγκιρις

Τέλος, στον αγώνα μεταξύ της Παρί και της Ζάλγκιρις, υπάρχουν επίσης δεδομένα από το ιατρικό δελτίο που επηρεάζουν τη σύνθεση των ομάδων. Για την Παρί, ο Γκος δεν αναμένεται να αγωνιστεί, καθώς βρίσκεται εκτός πλάνων για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής.

Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, η κατάσταση του Σέιμπεν Λι είναι αμφίβολη. Η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την τελική σύνθεση της λιθουανικής ομάδας. Αυτές οι απουσίες και οι αμφίβολες συμμετοχές αναμένεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των παιχνιδιών της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta