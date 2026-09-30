Αθλητικές μεταδόσεις: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν, ΠΑΟΚ – Μανρέσα και τένις με Τσιτσιπά

Σαφώς πιο λιτό αλλά με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι το αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η δράση της ημέρας επικεντρώνεται κυρίως στο μπάσκετ και το τένις, προσφέροντας στους φιλάθλους αρκετές επιλογές για παρακολούθηση. Ξεχωρίζουν οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη Euroleague και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται για το Tokyo Open.

Οι εκπομπές του Gazzetta

Πριν από την έναρξη των αγώνων, οι φίλοι του αθλητισμού έχουν την ευκαιρία να συντονιστούν στις εκπομπές του Gazzetta. Το μεσημέρι, στις 13:30, το YouTube κανάλι του Gazzetta φιλοξενεί τους Galacticos by Elabet, οι οποίοι σχολιάζουν όλα τα θέματα που αφορούν τις ομάδες της Stoiximan Superleague. Η συζήτηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέροντας αναλύσεις και απόψεις για την ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα.

Αργότερα το απόγευμα, στις 15:45, ακολουθεί η εκπομπή QnA, επίσης στο YouTube κανάλι του Gazzetta. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, το Gazz Floor live by Novibet θα μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και τον σχολιασμό των αγώνων της ημέρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις.

Μπάσκετ: Euroleague και Eurocup

Το μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με δύο ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένας από τους πιο αναμενόμενους αγώνες είναι αυτός του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα φιλοξενήσει τη Βιλερμπάν. Η αναμέτρηση αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Euroleague, είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την πρεμιέρα του στο Eurocup, υποδεχόμενος την Μανρέσα. Ο αγώνας του «Δικεφάλου του Βορρά» θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4. Την ίδια ώρα, στις 19:30, η Λιετκάμπελις θα κοντραριστεί με τη Μπόσνα, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports 3.

Στη Euroleague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Μπεσίκτας στις 21:05. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start. Τέλος, η Μπούργκος θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τσεντέβιτα Ολίμπια στις 21:30, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports 2.

Άλλες αναμετρήσεις μπάσκετ

Πέρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο χώρο του μπάσκετ. Στις 17:00, η Μέχελεν θα αναμετρηθεί με την USK Πράγας στο πλαίσιο του Athens Cup, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports 5.

Αργότερα το βράδυ, στις 20:00, ο Αθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, επίσης για το Athens Cup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 5, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή στους φίλους του μπάσκετ.

Τένις και άλλα αθλήματα

Το τένις έχει επίσης τη δική του θέση στο πρόγραμμα της ημέρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο του Tokyo Open, αντιμετωπίζοντας τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι. Η αναμέτρηση αυτή ξεκινάει νωρίς το πρωί, στις 08:30, και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 6.

Μία ακόμη αναμέτρηση τένις είναι αυτή μεταξύ του Νούνο Μπόρζες και του Νόβακ Τζόκοβιτς, η οποία διεξάγεται στο Πεκίνο. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 14:00 και θα μεταδοθεί επίσης από το Magenta Sport 6.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Ο μικρός τελικός του τουρνουά θα μεταδοθεί στις 17:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ ο τελικός θα ακολουθήσει στις 20:00, επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta