Η ΑΕΚ γιορτάζει τέσσερα χρόνια στο «κάστρο» της Νέας Φιλαδέλφειας και πλησιάζει το εκατοστό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ακριβώς τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια άνοιξε τις πύλες του, σηματοδοτώντας την επιστροφή της ομάδας στο ιστορικό της σπίτι. Μέσα σε αυτό το διάστημα, η «Αγιά Σοφιά» μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κάστρο» για τον Δικέφαλο, φιλοξενώντας σημαντικές στιγμές και επιτυχίες. Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν συμπληρώσει 100 παιχνίδια στην έδρα της, με το εκατοστό ματς να αναμένεται να είναι μια υπέρλαμπρη αναμέτρηση απέναντι στη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Η επιστροφή στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας

Η προσμονή για την επιστροφή της ΑΕΚ στο δικό της γήπεδο κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες, συγκεκριμένα 19 χρόνια. Από τον Μάιο του 2003, όταν το ιστορικό «Νίκος Γκούμας» γκρεμίστηκε και παρέμεινε οικόπεδο, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν υπομονετικά την ημέρα που η Ένωση θα επέστρεφε στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Το όραμα του εμπνευστή και δημιουργού του Ναού της Ένωσης, Δημήτρη Μελισσανίδη, έγινε πραγματικότητα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Σεπτεμβρίου του 2022 όταν η «Αγιά Σοφιά», γνωστή και με το σημερινό της εμπορικό όνομα Allwyn Arena, άνοιξε τις πύλες της για τα μεγαλοπρεπέστατα εγκαίνια. Η τελετή ήταν εκθαμβωτική, γεμάτη συγκίνηση και χαρά, καθώς πρόσωπα φωτισμένα και δακρυσμένα παρακολούθησαν την ιστορία της ΑΕΚ να ξεδιπλώνεται. Η ομάδα βρήκε ξανά την ψυχή της μπαίνοντας στο υπερσύγχρονο σπίτι της, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της προσφυγιάς.

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι και η μεταμόρφωση σε «κάστρο»

Μόλις τρεις ημέρες μετά τα λαμπρά εγκαίνια, στις 3 Οκτωβρίου, το νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας φιλοξένησε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Αντίπαλος ήταν ο Ιωνικός, σε μια αναμέτρηση που έληξε με σκορ 4-1 υπέρ του Δικεφάλου. Σε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είχε την τιμή να πετύχει το πρώτο γκολ στο νέο «σπίτι» της ομάδας.

Από την πρώτη στιγμή, το γήπεδο έδειξε τη δυναμική του και μετατράπηκε στο απόλυτο «κάστρο» του Δικεφάλου. Μέσα σε αυτή την τετραετία, η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει ήδη δύο πρωταθλήματα στην έδρα της, αποδεικνύοντας την ισχύ και την αύρα που προσφέρει το νέο της «σπίτι» στους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους της.

Η δυναμική της έδρας σε αριθμούς

Μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ έχει δώσει 97 επίσημα ματς στην έδρα της, τόσο σε αγώνες εντός Ελλάδας όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο απολογισμός είναι εντυπωσιακός, καθώς η ομάδα μετρά 71 νίκες, 15 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την ισχυρή δυναμική της έδρας της ΑΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τα τέρματα, η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει συνολικά 211 γκολ στο «κάστρο» της, ενώ έχει δεχθεί μόλις 56. Η αναλογία αυτή, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ηττών, αποτελεί σαφή ένδειξη της αποτελεσματικότητας της ομάδας εντός των τειχών της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ορόσημο το εκατοστό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Τέσσερα χρόνια μετά τη μοναδική τελετή των εγκαινίων, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να συμπληρώσει 100 παιχνίδια στην έδρα της. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς το 100ο ματς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας αναμένεται να είναι μια υπέρλαμπρη αναμέτρηση για το Champions League απέναντι στη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου στο νέο του «σπίτι».

Πριν από την ιστορική αυτή αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, η Allwyn Arena θα φιλοξενήσει δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, προτού υποδεχθεί τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι που θα συμπληρώσει τον αριθμό 100.

Οι κορυφαίοι σκόρερ του «κάστρου»

Στα 211 γκολ που έχει πανηγυρίσει η ΑΕΚ στο σπίτι της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ξεχωρίζουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές για την επιθετική τους συνεισφορά. Πρώτος στη λίστα των σκόρερ εξακολουθεί να βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει σημειώσει 23 τέρματα.

Τον Λιβάι Γκαρσία απειλεί πλέον ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μετρά ήδη 16 γκολ και αναμένεται να τον ξεπεράσει αργά ή γρήγορα στη λίστα των σκόρερ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος, εκτός από το ιστορικό πρώτο γκολ, έχει σημειώσει συνολικά 11 τέρματα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta