«Λουκέτο» μπαίνει σήμερα σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, μετά την πράξη σφράγισης που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στα ευρήματα και την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία εντόπισε σοβαρά ζητήματα, όπως η λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ασθενείς που δεν έπασχαν από κακοήθεια. Η υπόθεση λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε σφραγιστεί και μία δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, για διαφορετικούς λόγους.

Η σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής

Η διαδικασία σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, παρουσία δικαστικού επιμελητή. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής της απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην κλινική λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, κάτι που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, υπέγραψε την πράξη σφράγισης, ακολουθώντας την εισήγηση της ΕΑΔ. Η ενέργεια αυτή αποτελεί το αυστηρότερο διοικητικό μέτρο και λαμβάνεται μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια συμμόρφωσης από την πλευρά της κλινικής. Η ΕΑΔ είχε διενεργήσει έλεγχο στην ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος, εξετάζοντας τη νομιμότητα της λειτουργίας της.

Ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ένα από τα πλέον σοβαρά ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αφορά σε ασθενείς οι οποίοι εισάγονταν στην κλινική για ολιγοήμερη νοσηλεία. Οι διαγνώσεις αυτών των ασθενών, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, δηλαδή δεν ήταν καρκινοπαθείς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, φέρεται να χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία του καρκίνου.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ευρήματα ως ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των νοσηλειών της κλινικής. Το ζήτημα αυτό αναμένεται πλέον να εξεταστεί περαιτέρω. Η έκθεση με τα ευρήματα έχει ήδη διαβιβαστεί στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, ενώ παράλληλα έχει αποσταλεί και στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από την υπόθεση.

Το «λουκέτο» και σε δεύτερη μονάδα

Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση με την αποκάλυψη ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε προχωρήσει, μόλις μία εβδομάδα πριν, σε απόφαση σφράγισης και δεύτερης κλινικής που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Αυτή η δεύτερη κλινική βρίσκεται στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας ελήφθη μετά τη διαπίστωση αναντιστοιχιών στον αριθμό των κλινών και στο προσωπικό που απασχολούσε.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, επιβεβαίωσε στο ThessPost ότι «την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε ακόμη μία κλινική του ίδιου κλινικάρχη, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου είχαν διαπιστωθεί αναντιστοιχίες σε κλίνες και προσωπικό». Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μέχρι και σήμερα οι δύο κλινικές φέρονται να παραμένουν ανοιχτές, καθώς μετά την υπογραφή της απόφασης ακολουθεί η διαδικασία εκτέλεσής της από δικαστικό επιμελητή.

Η εικόνα της κλινικής και οι έρευνες

Εξωτερικά, η μονάδα που ελέγχεται για τις παράνομες χημειοθεραπείες εμφανίζεται ως Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε Ογκολογικό Τμήμα. Παρόλα αυτά, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν ογκολογική μονάδα, μαζί με τον εξοπλισμό της και γιατρό με εξειδίκευση στην ογκολογία. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ της επίσημης άδειας και της διαδικτυακής προβολής αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζουν οι αρχές.

Οι ελεγκτικές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη της έρευνας για την κλινική. Μεταξύ άλλων, εξετάζουν εάν πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το ενδεχόμενο να είχαν συνταγογραφηθεί ακριβά ογκολογικά φάρμακα σε ασθενείς για τους οποίους δεν υπήρχε καταγεγραμμένη διάγνωση κακοήθειας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες.

Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αυτά εμπίπτουν στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα όλες τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν σε μέλη του. Ο ΙΣΘ δηλώνει ότι πράττει πάντα με τον ίδιο τρόπο σε ανάλογες περιπτώσεις, επιδεικνύοντας την προσήλωσή του στην τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί αποκλειστικά τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Αυτή η διευκρίνιση οριοθετεί το πεδίο δράσης του Συλλόγου σε σχέση με τις ιδιωτικές κλινικές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis