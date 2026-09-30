Η επικράτηση του Ολυμπιακού στο Κάουνας με «λουδοβίκειο» ύφος και MVP Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη στο Κάουνας, επιδεικνύοντας χαρακτήρα και αντοχή απέναντι στους Λιθουανούς. Παρά τα διαδοχικά προβαδίσματα των αντιπάλων στο τελευταίο τρίλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα, με τον Εβάν Φουρνιέ να δηλώνει «Το κράτος είμαι εγώ» και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσφέρει μια εμφάνιση επιπέδου MVP.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Κάουνας

Οι Λιθουανοί προσπέρασαν με 84-82, πιστεύοντας ότι θα κέρδιζαν, καθώς διαθέτουν μια δυνατή ομάδα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός τους κοίταξε με ένα βλέμμα που υποδήλωνε ότι «Ό,τι και αν κάνετε, στο τέλος θα χάσετε». Αυτή η στάση επιβεβαιώθηκε στην πράξη, καθώς οι Λιθουανοί προηγήθηκαν τέσσερις φορές στο τελευταίο τρίλεπτο, αλλά κάθε φορά δέχθηκαν άμεση απάντηση σε ριπή οφθαλμού.

Σε μια κρίσιμη στιγμή, ο Γιαν Μοντέρο σημείωσε καλάθι, διαμορφώνοντας το σκορ σε 79-82, δυόμισι λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Μετά από αυτό το καλάθι, ο Μοντέρο δεν άγγιξε ξανά τη μπάλα, παρά μόνο για να εκτελέσει τις βολές της χαριστικής βολής λίγο πριν το φινάλε, οι οποίες ήταν εύκολες.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Ο Εβάν Φουρνιέ ανακοίνωσε με «λουδοβίκειο» ύφος «L'État, c'est moi», δηλαδή «Το κράτος είμαι εγώ», απαντώντας στις προκλήσεις με εκκωφαντικά τρίποντα. Συγκεκριμένα, σημείωσε το 84-85 στο 1:33 και το 88-90 στα 0:44, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ προσέφερε μια εμφάνιση επιπέδου MVP, αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσει τα υπόλοιπα με μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ μίλησε με υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο, χωρίς να τραβάει τα σουτ από τα μαλλιά. Σημείωσε δίποντο στο 79-78 και ένα ακόμη δίποντο στο 86-85, στοχεύοντας τα αργά πόδια του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Και τα δύο δίποντα προήλθαν από ασίστ του Μοντέρο, την 6η και την 7η του στην αναμέτρηση.

Ο ρόλος του Γιαν Μοντέρο και η παρουσία του Βαλαντσιούνας

Ο νεοσύλλεκτος Γιαν Μοντέρο, παρά το αρχικό του καλάθι, άγγιξε τελικά τη μπάλα στο φινάλε όχι για να παίξει εναντίον πολλών, αλλά για να γίνει «facilitator» τύπου Γουόκαπ. Η συνεισφορά του στις ασίστ ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός, ελλείψει Μιλουτίνοφ, δεν διέθετε στο Κάουνας σέντερ-άγκυρα σαν τον ανίκητο στο low post Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος είχε 7 ασίστ. Ωστόσο, δεν χρειαζόταν τέτοιον για να φύγει νικητής από το γήπεδο όπου μαρτύρησε στον τελικό του 2023. Ο πρωταθλητής της Ευρώπης είναι εδώ και δεν ενοχλείται ιδιαίτερα όταν τον φοβερίζουν, κάνοντας τη νίκη συνήθεια. Το μοναδικό θύμα που του ξέφυγε ήταν η Ρεάλ, ίσως επειδή διψούσε διακαώς για ρεβάνς μετά τον χαμένο τελικό της Αθήνας.

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, χρησιμοποίησε τον μαχητή τσέπης Ταϊρίκ Τζόουνς για να κονταροχτυπηθεί με το θηρίο Βαλαντσιούνας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπαρτζώκας κατάφερε να κρατήσει ξεκούραστο τον Ντόντα Χολ για το φινάλε της αναμέτρησης, διαχειριζόμενος έξυπνα τις δυνάμεις της ομάδας του.

Η συνεισφορά των Εντιάι και Γουόρντ

Ο Εμπάι Εντιάι, ή Εντζάι όπως αναφέρεται, φάνηκε πολύ περισσότερο «παίκτης Ολυμπιακού» από όσο αρχικά αναμενόταν, με διαφορετικό τρόπο και συνταγή. Είναι ο παίκτης που γίνεται μία άμυνα μόνος του και παίρνει «ψυχές» γύρω από το καλάθι, δίνοντας ανάσες στον Βεζένκοφ ή σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη της «μπροστινής γραμμής» χρειάζεται ξεκούραση.

Ο Τάισον Γουόρντ βαδίζει προς το να γίνει αναντικατάστατος, καθώς είναι ο μοναδικός περιφερειακός που συνδυάζει ένα άθικτο αμυντικό φίλτρο με έφεση στο τρεχαλητό, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta