Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 140.500 ευρώ σε τέσσερις ελληνικές ομάδες

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) ανακοίνωσε πρόστιμα συνολικού ύψους 140.500 ευρώ σε τέσσερις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν έπειτα από τις συνεδριάσεις της επιτροπής στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου και αφορούν παραβάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών σειρών των τριών Κυπέλλων Ευρώπης το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ομάδες που τιμωρήθηκαν και το συνολικό ποσό

Στο «πινάκιο» της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA συμπεριλήφθηκαν τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, πρόστιμα επιβλήθηκαν στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ.

Το συνολικό ποσό των προστίμων που καλούνται να καταβάλουν οι τέσσερις αυτές ομάδες ανέρχεται στις 140.500 ευρώ.

Οι παραβάσεις που οδήγησαν στις ποινές

Οι ποινές που επιβλήθηκαν από τα πειθαρχικά όργανα της UEFA στις ελληνικές ομάδες αφορούν διάφορες παραβάσεις των κανονισμών. Μία από αυτές ήταν το άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, μια παράβαση που εμπίπτει στο Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. Αυτή η παράβαση αναφέρθηκε δύο φορές στις αναλυτικές ποινές.

Τέλος, μία ακόμη παράβαση ήταν η παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA. Για μία περίπτωση παρεμπόδισης των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, επιβλήθηκε συγκεκριμένο πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr