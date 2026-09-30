«Είναι σαν να περπατάει στο νερό»: Τα διθυραμβικά σχόλια Παπαπέτρου και Μπούτσκου για τον Μοντέρο

Μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις με σκορ 93-91, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα των Λιθουανών, οι Παντελής Μπούτσκος και Ιωάννης Παπαπέτρου προχώρησαν σε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο. Ο 23χρονος γκαρντ απέσπασε για ακόμα μία φορά διθυραμβικές κριτικές, επιβεβαιώνοντας την πλήρη προσαρμογή του στη νέα του ομάδα. Τα σχόλια αυτά αναδείχθηκαν στο Gazz Floor by Novibet, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και την επίδραση του παίκτη στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Η νίκη του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 93-91. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην «καυτή» έδρα της λιθουανικής ομάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδεικνύουν ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Αυτή η επικράτηση σηματοδότησε το 2/2 για τον Ολυμπιακό στη φετινή διοργάνωση της Euroleague, ένα ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την ομάδα. Στο πλαίσιο αυτής της επιτυχίας, ο Ζαν Μοντέρο ξεχώρισε με την απόδοσή του, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια και αναδεικνύοντας την αξία του στην ομάδα.

Τα διθυραμβικά σχόλια του Παντελή Μπούτσκου

Ο Παντελής Μπούτσκος, αναλύοντας την εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο, χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο για να περιγράψει το παίξιμο του νεαρού γκαρντ. Συγκεκριμένα, στο Gazz Floor by Novibet, ο Μπούτσκος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Μοντέρο είναι «σαν να περπατάει σε νερό».

Η περιγραφή αυτή υποδηλώνει την ευκολία και την άνεση με την οποία κινείται και αγωνίζεται ο 23χρονος παίκτης στο παρκέ. Μάλιστα, ο Παντελής Μπούτσκος προχώρησε σε μια σύγκριση, δηλώνοντας ότι το στυλ παιχνιδιού του Μοντέρο θυμίζει έντονα αυτό του διάσημου NBAer, Κάιρ Ίρβινγκ, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο της απόδοσής του.

Οι επισημάνσεις του Ιωάννη Παπαπέτρου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό του για τον Ζαν Μοντέρο. Ο Παπαπέτρου τόνισε ότι ο Μοντέρο βρίσκεται μόλις ένα μήνα στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η παρουσία του στο γήπεδο δίνει την εντύπωση ότι αγωνίζεται στην ομάδα ήδη εδώ και τρία χρόνια.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της αυτοπεποίθησης του παίκτη, επισημαίνοντας ότι αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στο να υπολογίζεται περισσότερο από τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα. Η άμεση προσαρμογή και η αυτοπεποίθηση του Μοντέρο φαίνεται να έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωσή του και στην αξιοποίησή του από το τεχνικό επιτελείο.

Η εντυπωσιακή προσαρμογή του Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο, ένας 23χρονος γκαρντ, έχει καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως και με εντυπωσιακή ταχύτητα στη νέα του ομάδα, τον Ολυμπιακό. Η ικανότητά του να ενσωματώνεται άμεσα στο σύνολο και να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο είναι εμφανής, καθώς συνεχώς αποσπά θετικά σχόλια για τις εμφανίσεις του.

Παρά το γεγονός ότι ο Μοντέρο βρίσκεται στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» για έναν μόλις μήνα, η παρουσία του στο παρκέ είναι καθοριστική. Η άμεση προσαρμογή του, σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύει, τον έχει καταστήσει έναν υπολογίσιμο παράγοντα για τον κόουτς Μπαρτζώκα, συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας στην Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta