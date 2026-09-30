Πρόστιμα από την UEFA σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body/CEDB) επέβαλε ποινές σε τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές σειρές των τριών Κυπέλλων Ευρώπης. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το συνολικό ποσό για τις τέσσερις ομάδες να φτάνει τις 140.500 ευρώ.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της επιτροπής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου.

Οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής της UEFA

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, γνωστή και ως CEDB, συμπεριέλαβε στο «πινάκιό» της τις ποινές για τις ελληνικές ομάδες. Από τις πέντε ομάδες που έλαβαν μέρος στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι τέσσερις τιμωρήθηκαν με χρηματικά πρόστιμα.

Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται στις 140.500 ευρώ, ποσό που καλούνται να καταβάλουν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός, η πέμπτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε, δεν δέχθηκε κάποια ποινή.

Οι παραβάσεις της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δέχθηκε το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 81.000 ευρώ, για παραβάσεις που καταγράφηκαν σε δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της, συγκεκριμένα με τη Λέφσκι Σόφιας και τη ΛΑΣΚ. Αναλυτικά, για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, ο οποίος έληξε 4-0 στις 26 Αυγούστου 2026 για το Champions League, επιβλήθηκαν ποινές για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Οι παραβάσεις περιλαμβάνουν την παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA. Επιπλέον, καταγράφηκαν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, βάσει του Άρθρου 46.01(c) των ίδιων Κανονισμών. Η χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA, καθώς και το άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA, αποτέλεσαν επίσης λόγους επιβολής προστίμων.

Τα πρόστιμα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για παραβάσεις που σημειώθηκαν σε αγώνες του Conference League. Στον αγώνα ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός, που έληξε 1-2 στις 11 Αυγούστου 2026, καταγράφηκε παράβαση για άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Επιπρόσθετα, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ποινές για δύο αναμετρήσεις με την Χράντετς Κράλοβε. Πρόκειται για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε, ο οποίος έληξε 2-2 στις 20 Αυγούστου 2026, καθώς και για τον επαναληπτικό Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός, που έληξε 1-2 στις 27 Αυγούστου 2026.

Για τους δύο αυτούς αγώνες, οι παραβάσεις αφορούσαν την ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA, καθώς και την παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

Οι ποινές για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Στη λίστα των ομάδων που δέχθηκαν πρόστιμα από την UEFA περιλαμβάνονται επίσης ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Οι συγκεκριμένες ομάδες τιμωρήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις προκριματικές σειρές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του περασμένου καλοκαιριού.

Αν και οι πηγές δεν αναφέρουν αναλυτικά τις συγκεκριμένες παραβάσεις ή το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν σε καθεμία από αυτές τις ομάδες ξεχωριστά, συνέβαλαν στο συνολικό ποσό των 140.500 ευρώ που επιβλήθηκε στις τέσσερις ελληνικές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Newsit