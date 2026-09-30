Nations League: Η Ισπανία συνέτριψε την Κροατία με πρωταγωνιστή τον Γιαμάλ, νίκη για την Αγγλία στην Πράγα

Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Ισπανία, η οποία συνέτριψε την Κροατία με σκορ 4-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ. Την ίδια ώρα, η Αγγλία άφησε πίσω της την ήττα της πρεμιέρας και πέρασε νικηφόρα από την Πράγα, επικρατώντας της Τσεχίας με 2-0. Σημαντικές νίκες σημείωσαν επίσης η Ελβετία και η Αλβανία, οι οποίες διατηρήθηκαν στην κορυφή των ομίλων τους.

Η κυριαρχία της Ισπανίας και ο Λαμίν Γιαμάλ

Η Ισπανία επικράτησε της Κροατίας με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», εδραιώνοντας την πρωτιά της στον όμιλο του Nations League με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η «ρόχα» συμπλήρωσε 40 ματς αήττητη, με την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε να επιβεβαιώνει την αγωνιστική της υπεροχή.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μία ασίστ. Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ομαδική προσπάθεια 26 μεταβιβάσεων, πριν οι Κροάτες ακουμπήσουν την μπάλα. Μάλιστα, χρειάστηκε μόλις 70 δευτερόλεπτα για να σκοράρει, καθιστώντας τον πρώτο παίκτη στην ιστορία της Ισπανίας με δύο σερί γκολ στα πρώτα δύο λεπτά, καθώς είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στην πρεμιέρα απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», σκοράροντας στα 104 δευτερόλεπτα.

Οι Κροάτες ισοφάρισαν προσωρινά με τον Μπέλιο, όμως ο Πουμπίλ απάντησε τρία λεπτά αργότερα, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Στο 63ο λεπτό, ο Γιαμάλ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πέδρι και νίκησε ξανά τον Λιβάκοβιτς για το 3-1, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κροατική αντίσταση. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Νίκο Γουίλιαμς, με τους Ίβηρες να κάνουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αντίδραση της Αγγλίας στην Πράγα

Η Αγγλία άφησε πίσω της την ήττα από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Nations League και έβγαλε αντίδραση απέναντι στην Τσεχία, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ παρουσίασε σοβαρό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας τον έλεγχο.

Καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα ήταν η αποβολή του Σουλτς στο 25ο λεπτό, η οποία άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Η κόκκινη κάρτα δόθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για σκληρό φάουλ στον Άντερσον. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Τσέχοι άλλαξαν τακτική και κράτησαν τα «τρία λιοντάρια» στο μηδέν στο πρώτο ημίχρονο, με κορυφαία στιγμή ένα δοκάρι του Ρότζερς στο 18ο λεπτό.

Η αντίσταση της Τσεχίας κάμφθηκε με την έναρξη του β’ μέρους. Στο 47ο λεπτό, ο Άρνολντ δημιούργησε τη φάση για τον Γκόρντον, ο οποίος νίκησε τον Κόβαρ, σκοράροντας για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι. Το 0-1 ουσιαστικά «έσβησε» τις όποιες ελπίδες της Τσεχίας. Στο 69ο λεπτό, ο Χάρι Κέιν ολοκλήρωσε υποδειγματικά την επίθεση της ομάδας του και διαμόρφωσε το 2-0 με συρτό διαγώνιο σουτ εντός περιοχής. Η Αγγλία ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου με τρεις βαθμούς και στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Κροατία, ενώ η Τσεχία γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της ήττα και παραμένει ουραγός.

Οι επιτυχίες της Ελβετίας και της Αλβανίας

Άνετη τριάρα σημείωσε και η Ελβετία, η οποία έκανε το 2/2 και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της League B. Με τον Ρέμο Φρόιλερ στον αρχικό σχήμα, οι Ελβετοί επικράτησαν 3-0 επί της Σκωτίας στο «Χαμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης. Η αποβολή του Χέντρι στο 11ο λεπτό άλλαξε τη ροή του αγώνα, με τον Ροντρίγκες να σκοράρει από το φάουλ που προέκυψε για το 1-0. Ακολούθησαν δύο ακόμα γκολ από τους Ελβέντι στο 55ο λεπτό και Αμντουνί στο 82ο λεπτό.

Πολύ εύκολα και «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο 45λεπτο, η Αλβανία έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο της League C, επικρατώντας με 3-0 επί του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ. Οι «γείτονες» με έξι βαθμούς πήραν κεφάλι στο γκρουπ, μετά την ισοπαλία της Φινλανδίας νωρίτερα απέναντι στη Λευκορωσία με 0-0.

Άλλα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Την πρώτη της νίκη στο Nations League πανηγύρισε και η Σλοβενία, επικρατώντας 2-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία ο Ραστόντερ έμεινε στον πάγκο. Τα γκολ της νίκης ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο από τους Λόβριτς στο 55ο λεπτό και Μάτκο στο 82ο λεπτό.

Στον όμιλο της Ισπανίας, Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: 1. Ισπανία 6 βαθμοί (7-3 γκολ), 2. Αγγλία 3 βαθμοί (4-3 γκολ), 3. Κροατία 3 βαθμοί (3-5 γκολ), 4. Τσεχία 0 βαθμοί (1-4 γκολ). Στον όμιλο της Αλβανίας, η βαθμολογία είναι: 1. Αλβανία 6 βαθμοί (5-0 γκολ).

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko