Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 100-76

Η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 100-76 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας έτσι το 2/2 στη φετινή Euroleague. Η τουρκική ομάδα, μετά την επιτυχία της στην πρεμιέρα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, διπλασίασε τις εντός έδρας νίκες της στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες, επικρατώντας με άνεση των Βαυαρών.

Η κυριαρχία της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη

Η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη βρήκε τη Φενέρμπαχτσε να επιβάλλεται πλήρως της Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι, δημιουργώντας γρήγορα μια σημαντική διαφορά.

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν του Άντον Γκαβέλ, μετά τη μεγάλη νίκη της κόντρα στη Χάποελ στο εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης, δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύτηκαν να περιορίσουν τα ατού της τουρκικής ομάδας και γνώρισαν μια εύκολη ήττα, αδυνατώντας να διεκδικήσουν τη νίκη.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα και η διαφορά στο ημίχρονο

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε πλήρως. Με κύριους επιθετικούς εκφραστές τους Μπίνγκαμ, Μέλι, Σανλί και Σαργκιούνας, οι Τούρκοι πήραν από πολύ νωρίς μεγάλη διαφορά. Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 31-15 υπέρ της Φενέρ, η οποία είχε ένα τρομερό ποσοστό ευστοχίας έξω από τα 6.75 μέτρα, δείχνοντας την επιθετική της δεινότητα.

Στη δεύτερη περίοδο, το παιχνίδι κύλησε σε ανάλογους ρυθμούς, με τη διαφορά να μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε επέδειξαν τρομερή κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικά plays τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Περίπου ενάμισι λεπτό πριν την ανάπαυλα, η διαφορά είχε φτάσει στο 48-27. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται με 50-31, έχοντας 10/19 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 3/5 βολές και 24 ριμπάουντ.

Οι κορυφαίοι παίκτες των δύο ομάδων

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, αρκετοί παίκτες της Φενέρμπαχτσε είχαν ξεχωρίσει με την απόδοσή τους. Ο Μπίνγκαμ είχε σημειώσει 10 πόντους και είχε 1 ριμπάουντ, ενώ ο Νικολό Μέλι συνέβαλε με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ. Ο Χόρτον-Τάκερ είχε προσθέσει 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Συνολικά, οι κορυφαίοι σε πόντους για τη Φενέρμπαχτσε ήταν οι Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, ο Μπάλντγουιν με 13 πόντους και ο Μπίνγκαμ με 12 πόντους, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη.

Από την πλευρά της Μπάγερν Μονάχου, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν αυτός που ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας σημειώσει 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Η διατήρηση του προβαδίσματος και το τελικό αποτέλεσμα

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε καθόλου. Η Φενέρμπαχτσε παρέμεινε το «αφεντικό» του αγώνα, συνεχίζοντας να «πυροβολεί» από τη γραμμή του τριπόντου. Η ομάδα του Σάρας περιόρισε αποτελεσματικά την επιθετική διάθεση των φιλοξενούμενων, διατηρώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου.

Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 75-51, χωρίς η ομάδα της Κωνσταντινούπολης να απειληθεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Η σταθερή απόδοση και η συγκέντρωση των παικτών της Φενέρ εξασφάλισαν ότι το προβάδισμα θα παρέμενε ασφαλές.

Στην τελευταία περίοδο, οι Βαυαροί έδειξαν κάποια σημάδια ανάκαμψης και φάνηκαν κάπως πιο ανταγωνιστικοί. Κατάφεραν να ρίξουν την τιμή της διαφοράς στους 15 πόντους, φτάνοντας στο 82-67 περίπου τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε. Ωστόσο, η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης διατήρησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη, «ντουμπλάροντας» τις νίκες της στη φετινή Ευρωλίγκα με το τελικό σκορ 100-76.

Με πληροφορίες από: Gazzetta