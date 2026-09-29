Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague

Η Αναντολού Εφές σημείωσε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 94-84 σε αγώνα που διεξήχθη στην Τουρκία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η ομάδα του Λάσο έδειξε ανωτερότητα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να μπλοκάρει τη «βασίλισσα» η οποία συνεχίζει να αναζητά το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.

Η κυριαρχία της Εφές και οι πρώτοι σκόρερ

Η Αναντολού Εφές, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Λάσο, παρουσιάστηκε ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχία της τουρκικής ομάδας στη φετινή EuroLeague, ενώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης η αναζήτηση για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα συνεχίζεται.

Σε ό,τι αφορά τους πόντους, ο Ντοζίερ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την Εφές με 18 πόντους. Ακολούθησαν ο Στράζελ με 14 πόντους, ενώ οι Τζέιμς και Λόιντ συνεισέφεραν από 12 πόντους ο καθένας στην επίθεση της ομάδας τους. Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καμπάτσο ξεχώρισε με 16 πόντους.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν παρόμοια απόδοση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν και το σκορ να διαμορφώνεται σε 12-10 στο 5ο λεπτό. Ο γρήγορος ρυθμός διατηρήθηκε, με αμφότερες τις ομάδες να είναι εύστοχες στα σουτ τους. Συγκεκριμένα, η Εφές είχε 8/14 δίποντα και 3/5 τρίποντα, ενώ η Ρεάλ σημείωσε 5/7 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται με δύο πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 27-29 στο 10ο λεπτό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές βελτίωσε την απόδοσή της, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των Ισπανών και κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (39-34 στο 15ο λεπτό). Η τουρκική ομάδα συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και φτάνοντας σε διψήφιο προβάδισμα (47-37 στο 18ο λεπτό). Λίγο αργότερα, ο Μάικ Τζέιμς διαμόρφωσε το σκορ σε 50-37 στο 19ο λεπτό.

Η αντίδραση της «βασίλισσας» στο τρίτο δεκάλεπτο

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν τη διαφορά, ωστόσο η τουρκική ομάδα διατήρησε το διψήφιο προβάδισμα (62-51 στο 24ο λεπτό), βρίσκοντας τις απαραίτητες λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Οκόκεκε ήταν αυτός που μείωσε για τη «βασίλισσα», διαμορφώνοντας το σκορ σε 72-65 στο 30ό λεπτό, κλείνοντας έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται στο -7.

Δραματικό φινάλε και η επιστροφή της Ρεάλ

Ο Οκόκεκε συνέχισε την καλή του εμφάνιση και στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, μειώνοντας περαιτέρω τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 75-68 στο 31ο λεπτό. Προς το φινάλε της αναμέτρησης, οι Ισπανοί ψαλίδισαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με τον Καμπάτσο να φέρνει το παιχνίδι στο 82-78 στο 36ο λεπτό.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ συνέχισε το σερί της και έστειλε το ματς στους τέσσερις πόντους (84-80 στο 37ο λεπτό). Τα τελευταία λεπτά ήταν ιδιαίτερα δραματικά, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε επιστρέψει πλήρως στην αναμέτρηση και διεκδικούσε τη νίκη, φτάνοντας στο 86-82 στο 39ο λεπτό.

Το «μαξιλαράκι ασφαλείας» και η τελική επικράτηση

Παρά την πίεση, η ομάδα του Λάσο κατάφερε να πάρει ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας» έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Στράζελ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 88-82. Ο Σμιθ με δύο βολές μείωσε για τους Ισπανούς στους τέσσερις πόντους (88-84).

Ωστόσο, η Εφές βρήκε εκ νέου καλάθι με τον Λόιντ, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη για την ομάδα της με τελικό σκορ 94-84.

Με πληροφορίες από: Gazzetta