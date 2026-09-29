Ο CEO της Μάντσεστερ Σίτι απαντά δημόσια μετά το πόρισμα της Premier League

Ο Φεράν Σοριάνο, CEO της Μάντσεστερ Σίτι, προέβη σε δημόσιες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του πορίσματος της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League, το οποίο έκρινε ένοχη την ομάδα του Μάντσεστερ. Ο κ. Σοριάνο διέψευσε για ακόμη μία φορά τις κατηγορίες περί παρανομιών εκ μέρους του συλλόγου, τονίζοντας πως η Μάντσεστερ Σίτι θα ασκήσει έφεση. Η απόφαση αυτή φέρνει σε δύσκολη θέση τους «Πολίτες», οι οποίοι έχουν ήδη εκδώσει ανακοίνωση για την πρόθεσή τους να προσφύγουν νομικά.

Η απόφαση της Premier League και η αντίδραση της Σίτι

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Premier League και τη Μάντσεστερ Σίτι. Το τριμελές πάνελ της ανεξάρτητης επιτροπής εξέδωσε μια απόφαση που κρίνει την ομάδα ένοχη για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει ένα δύσκολο τοπίο για τον σύλλογο από το Μάντσεστερ.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, το κλαμπ εξέδωσε ανακοίνωση, καθιστώντας σαφές ότι θα ασκήσει έφεση. Η Μάντσεστερ Σίτι δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη θέση της και να επιδιώξει τη δικαίωσή της μέσω των νομικών οδών.

Η δημόσια τοποθέτηση του Φεράν Σοριάνο

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, σειρά πήραν οι δηλώσεις του CEO της ομάδας, Φεράν Σοριάνο. Ο Ισπανός αξιωματούχος προσπάθησε να εξηγήσει τη θέση της Μάντσεστερ Σίτι μέσω ενός βίντεο, απευθυνόμενος στο κοινό και τους φιλάθλους.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Σοριάνο υπογράμμισε ότι η υπόθεση βασίζεται σε μια «μία και μοναδική ψευδή κατηγορία». Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κατηγορία αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι ο σύλλογος έχει τα απαραίτητα στοιχεία για να το αποδείξει.

Η κεντρική κατηγορία και η άμεση διάψευση

Η βασική κατηγορία, όπως την περιέγραψε ο Φεράν Σοριάνο, ισχυρίζεται πως ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Σεΐχης Μανσούρ, παρείχε οικονομικές ενέσεις στον σύλλογο με δικά του χρήματα. Αυτές οι ενέσεις φέρεται να έγιναν μέσω εικονικών χορηγιών που προέρχονταν από το Άμπου Ντάμπι.

Ο CEO του κλαμπ διέψευσε κατηγορηματικά τον παραπάνω ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι «Αυτό απλώς δεν είναι αλήθεια». Ο κ. Σοριάνο ξεκαθάρισε πως το νομικό επιτελείο της Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει να δίνει τη δική του μάχη, με στόχο την πλήρη δικαίωση του συλλόγου σε αυτή τη διαδικασία.

Τα αδιάσειστα στοιχεία που προσκόμισε ο σύλλογος

Ο Φεράν Σοριάνο τόνισε ότι έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή της Premier League αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι η κατηγορία περί κρυφής χρηματοδότησης δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και ότι δεν συνέβη. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν μια σειρά από επίσημα έγγραφα και μαρτυρίες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σοριάνο ανέφερε ότι στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά έγγραφα, μεταφορές χρημάτων, καθώς και μαρτυρίες. Όλα αυτά, όπως υποστήριξε, αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν κατηγορηματικά ότι τα χρήματα που δέχτηκε ο σύλλογος δεν προήλθαν από τον ιδιοκτήτη, Σεΐχη Μανσούρ.

Η έκπληξη για τη γνωμοδότηση της επιτροπής

Ο CEO της Μάντσεστερ Σίτι εξέπρασε την έκπληξή του, αλλά και την έκπληξη των δικηγόρων του συλλόγου, για την απόφαση της Επιτροπής της Premier League. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η Επιτροπή εξέδωσε μια γνωμοδότηση που υποστηρίζει τη «θεωρία συνωμοσίας» της Premier League, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Σοριάνο.

Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, η γνωμοδότηση χρειάστηκε ουσιαστικά να αγνοήσει τα εκτενή στοιχεία που προσκόμισε ο Σύλλογος. Ο Φεράν Σοριάνο επανέλαβε πως κάθε άλλη ψευδής κατηγορία που έχει διατυπωθεί εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι και έχει προβληθεί επιθετικά, προέρχεται από αυτή την απλή, κεντρική και εντελώς ψευδή κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta