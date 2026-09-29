Μπαρτζώκας: Ενημέρωση για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ και πιθανή επιστροφή με τον Ηρακλή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Ζάλγκιρις. Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, δεν θα αγωνιστεί στην επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Υπάρχει ωστόσο μια πιθανότητα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί μέρα με τη μέρα.

Ενημέρωση από τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Οι δηλώσεις του έγιναν αμέσως μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση της ομάδας του με τη Ζάλγκιρις, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε. Η ενημέρωση αφορούσε την πορεία της αποκατάστασης του Σέρβου σέντερ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο κ. Μπαρτζώκας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες που είχε λάβει σχετικά με την υγεία του παίκτη. Σύμφωνα με όσα του αναφέρθηκαν από την προπόνηση της ημέρας, ο Μιλουτίνοφ παρουσίασε σημαντική βελτίωση, αισθανόμενος λιγότερο πόνο. Αυτή η εξέλιξη δίνει μια νότα αισιοδοξίας για την ταχύτερη επάνοδό του στα παρκέ.

Το πρόβλημα της τενοντίτιδας και η απουσία από την Μπολόνια

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του σέντερ για τους «ερυθρόλευκους», ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτό το πρόβλημα υγείας τον έχει αναγκάσει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα, επηρεάζοντας τη συμμετοχή του στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ο Σέρβος παίκτης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Η απουσία του από αυτό το παιχνίδι κρίνεται αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του, όπως επιβεβαιώθηκε από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Πιθανή επιστροφή με τον Ηρακλή

Παρά την απουσία του από τον αγώνα με την Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί κόντρα στον Ηρακλή, μια σημαντική στιγμή για την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων της ομάδας.

Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει οριστεί για την Κυριακή, 04 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο προπονητής δήλωσε πως «ίσως παίξει» σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι ο Μιλουτίνοφ θα χάσει ενδεχομένως μόνο την αναμέτρηση με την Μπολόνια, εφόσον η πορεία της υγείας του συνεχίσει να είναι θετική.

Η διαδικασία της αποκατάστασης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αγωνιστική δράση αποτελεί μια «διαδικασία μέρα με τη μέρα». Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση του παίκτη αξιολογείται συνεχώς, και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του σε κάθε αγώνα λαμβάνεται με βάση την καθημερινή του εξέλιξη και την απουσία πόνου.

Η προσεκτική αυτή προσέγγιση δείχνει την επιθυμία του τεχνικού επιτελείου να διασφαλίσει την πλήρη ανάρρωση του Σέρβου σέντερ, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ρίσκο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποτροπή. Παρά την αισιοδοξία για την επιστροφή του, η σιγουριά για τη συμμετοχή του παραμένει υπό αίρεση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta