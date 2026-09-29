Η τουρκική Βάκιφμπανκ, κάτοχος του τίτλου του CEV Champions League Γυναικών, εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του διεθνούς τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Η ομάδα επικράτησε του οικοδεσπότη Πανιωνίου με 3-1 σετ στον ημιτελικό που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη. Στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Βάκιφμπανκ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Η πορεία της Βάκιφμπανκ προς τον τελικό

Η Βάκιφμπανκ, ως η κάτοχος του τίτλου του φετινού CEV Champions League Γυναικών, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και τον ρόλο του φαβορί απέναντι στον οικοδεσπότη Πανιώνιο. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με σκορ 3-1 σετ, με τα επιμέρους σκορ να διαμορφώνονται σε 25-17, 25-20, 22-25 και 25-20. Αυτή η νίκη της εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του διεθνούς τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας».

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα του Πανιωνίου, το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη. Η Βάκιφμπανκ κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των «κυανέρυθρων» αθλητριών, δείχνοντας από την αρχή την αποφασιστικότητά της να διεκδικήσει τον τίτλο της διοργάνωσης.

Η αντίσταση του Πανιωνίου

Στα δύο πρώτα σετ της αναμέτρησης, η Βάκιφμπανκ επέβαλε τον δικό της ρυθμό, χτίζοντας γρήγορα μια ικανή διαφορά στο σκορ. Αυτή η κυριαρχία της έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στα σετ, δείχνοντας την αγωνιστική της υπεροχή. Οι αθλήτριες της τουρκικής ομάδας έλεγξαν το παιχνίδι, οδηγώντας το σετ σε επιτυχημένα αποτελέσματα.

Ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν το έβαλε κάτω και έδειξε αξιόλογη αντίσταση. Κατάφερε να περιορίσει τα λάθη του και να παρουσιάσει ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μετά από μια δυνατή μάχη, οι «κυανέρυθρες» κατάφεραν να κατακτήσουν το τρίτο σετ με σκορ 22-25, μειώνοντας έτσι σε 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ, παρότι η Βάκιφμπανκ πήρε από νωρίς το προβάδισμα, ο Πανιώνιος πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, αλλά η τουρκική ομάδα έκλεισε το ματς με 25-20, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της.

Ο ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό

Πριν την αναμέτρηση της Βάκιφμπανκ με τον Πανιώνιο, είχε διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός του διεθνούς τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Σε αυτόν τον αγώνα, ο ΠΑΟΚ, ο «δικέφαλος του Βορρά», είχε επικρατήσει με 3-1 σετ, εξασφαλίζοντας και αυτός τη θέση του στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό ήταν η Γαλατασαράι, η οποία είναι η κάτοχος του τίτλου του CEV Cup. Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γαλατασαράι ήταν καθοριστική και του εξασφάλισε τη θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στην πανίσχυρη Βάκιφμπανκ, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας και η στήριξη του κόσμου

Το διεθνές τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της δεύτερης ημέρας, οι οποίες θα κρίνουν τις τελικές θέσεις των ομάδων. Ο οικοδεσπότης Πανιώνιος, μετά την ήττα του στον ημιτελικό από τη Βάκιφμπανκ, θα αντιμετωπίσει την Γαλατασαράι στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Αυτός ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:00.

Θα ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός, όπου ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Βάκιφμπανκ για τον τίτλο του τουρνουά. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 20:00 την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Πανιωνίου με τη Βάκιφμπανκ, ο κόσμος της ομάδας έδειξε θερμή και αδιάκοπη στήριξη στις «κυανέρυθρες» αθλήτριες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Με πληροφορίες από: Athletiko