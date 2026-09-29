Μπαρτζώκας: «Σε αυτή τη φάση πρέπει απλά να κερδίζουμε»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει νικητής από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με σκορ 93-91 σε μια δύσκολη αναμέτρηση της EuroLeague. Με αυτή την επικράτηση, οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης, διατηρώντας το αήττητο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας προέβη σε δηλώσεις, αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του και τη σημασία της νίκης.

Η επικράτηση στο Κάουνας και η έντονη ατμόσφαιρα

Η αναμέτρηση στο Κάουνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για τον Ολυμπιακό, καθώς η Ζάλγκιρις προσέφερε έναν σκληρό αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια έντονη πίεση από την πλευρά των γηπεδούχων, η οποία διατηρήθηκε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση και να εξασφαλίσει τη νίκη με οριακή διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε ειδικά στη δυσκολία του να κερδίζεις στην έδρα της Ζάλγκιρις, τονίζοντας ότι «δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εδώ». Περιέγραψε μάλιστα την ατμόσφαιρα στο γήπεδο ως «τρελή», υπογραμμίζοντας το πόσο απαιτητικό είναι το περιβάλλον για κάθε φιλοξενούμενη ομάδα.

Η αξιολόγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την απόδοση

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν δίστασε να εκφράσει την κριτική του για την συνολική απόδοση της ομάδας του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «συνολικά, δεν παίξαμε καλά», αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι οι παίκτες έπαιξαν βιαστικά, ενώ υπήρξε και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους, στοιχεία που επηρέασαν την εικόνα της ομάδας.

Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, ο προπονητής αναγνώρισε και θετικά στοιχεία στην αντίδραση των παικτών του. Τόνισε ότι η ομάδα έδειξε υπομονή και «στο δεύτερο χτύπημα είχαμε καλές επιλογές», υποδηλώνοντας μια βελτίωση στην προσέγγιση του παιχνιδιού σε κρίσιμες στιγμές. Επίσης, ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στα πολύ άσχημα ποσοστά που είχε ο Ολυμπιακός στα τρίποντα, ένα ακόμα σημείο που χρήζει βελτίωσης.

Ο καθοριστικός ρόλος του Εβάν Φουρνιέ

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε ιδιαίτερα στην καθοριστική συμβολή του Εβάν Φουρνιέ στην τελική επικράτηση. Ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε ο άνθρωπος που πήρε τις κρίσιμες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν το παιχνίδι κρεμόταν σε μια κλωστή. Η ψυχραιμία και η ευστοχία του αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής υπογράμμισε ότι «ο Φουρνιέ έβαλε δύο σπουδαία σουτ» στο φινάλε, τα οποία ήταν απαραίτητα για να διατηρήσει ο Ολυμπιακός το προβάδισμα και να φτάσει στη νίκη. Η απόδοσή του στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στο 2/2 της EuroLeague.

Η προτεραιότητα των νικών και η προσαρμογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την ομάδα του σε αυτή την πρώιμη φάση της σεζόν. «Σε αυτή τη φάση της σεζόν πρέπει απλά να κερδίζουμε», δήλωσε, τονίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από την πλήρη αγωνιστική εικόνα. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένων των συνθηκών που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Ο προπονητής εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός «παίζει συνεχώς εκτός έδρας», γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι νίκες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς, όπως ανέφερε ο Μπαρτζώκας, «όσο κερδίζουμε παιχνίδια, βρίσκουμε και χρόνο να προπονούμαστε καλύτερα και βελτιωνόμαστε». Η εξασφάλιση των νικών παρέχει τον απαραίτητο χρόνο και την ηρεμία για την περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta