Εβάν Φουρνιέ: «Μας βγήκαν τα σουτ, αλλά πρέπει να προσέξουμε την άμυνά μας»

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, επικρατώντας με σκορ 93-91. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί τη δεύτερη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε ισάριθμες αγωνιστικές της EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ προέβη σε δηλώσεις, αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του και επισημαίνοντας σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Κάουνας

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να φύγουν με ένα σπουδαίο διπλό από την «καυτή» έδρα της Ζάλγκιρις, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η νίκη αυτή, με το τελικό σκορ 93-91, τους επιτρέπει να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους στην αρχή της διοργάνωσης, έχοντας πλέον δύο νίκες σε δύο παιχνίδια στη EuroLeague.

Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με τις δύο ομάδες να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η επιτυχία του Ολυμπιακού να αποσπάσει τη νίκη από μια τόσο δύσκολη έδρα, υπογραμμίζει την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα των παικτών του.

Ο ηγετικός ρόλος του Εβάν Φουρνιέ

Σε ένα ματς που η μπάλα «έκαιγε» και οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε την ευθύνη, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο. Ο ίδιος δήλωσε πως η ομάδα σκόραρε σε πολύ σημαντικά plays προς το τέλος του αγώνα, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση του αποτελέσματος.

Επιπλέον, ο Γάλλος φόργουορντ τόνισε τη σημασία των σημαντικών ριμπάουντ που πήραν οι συμπαίκτες του στις τελευταίες φάσεις. «Μας βγήκαν τα σουτ στο τέλος και είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Η σκληρή Ζάλγκιρις και η ατμόσφαιρα της έδρας

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στην αντίπαλη ομάδα, τη Ζάλγκιρις, για την απόδοσή της. «Πολλά μπράβο στη Ζάλγκιρις, έπαιξε σκληρά και είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις», δήλωσε. Επίσης, αναφέρθηκε στην παρουσία του Βαλαντσιούνα, ο οποίος βοηθάει σημαντικά την ομάδα της Λιθουανίας, καθιστώντας την έναν δύσκολο αντίπαλο.

Σχετικά με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ο Φουρνιέ σημείωσε ότι είναι η τρίτη φορά που αγωνίζεται στην έδρα της Ζάλγκιρις και η ατμόσφαιρα είναι πάντα φανταστική και δύσκολη. «Ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Δεν έγινε κάτι που δεν περίμενα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την έντονη υποστήριξη των φιλάθλων της λιθουανικής ομάδας.

Ανάγκη για αμυντική βελτίωση

Παρά τη νίκη, ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε σε τομείς όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται να βελτιωθεί. «Για να είμαι ειλικρινής έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε ειδικά αμυντικά», υπογράμμισε. Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής τόνισε ότι η ομάδα έχει βήματα να κάνει, κυρίως στην άμυνα, προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Ο Φουρνιέ επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός παίζει πιο γρήγορα και σκοράρει πολλούς πόντους, όμως πρέπει να προσέξει περισσότερο την αμυντική του λειτουργία. «Πρέπει να κρατήσουμε τον ρυθμό μας. Παίζουμε πιο γρήγορα, σκοράρουμε παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνά μας», κατέληξε στις δηλώσεις του, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko