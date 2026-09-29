Ο Δημήτρης Πέλκας επισκέφθηκε την Εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη με τον γιο του

Ο Δημήτρης Πέλκας, διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε μια επίσκεψη στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Πέλκας, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην τρέχουσα αποστολή, βρήκε την ευκαιρία να συναντήσει τους συμπαίκτες του στη «γαλανόλευκη». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, φωτογράφισε τον ενός έτους γιο του μαζί με τους Καρέτσα και Τζόλη, ενώ η ανάρτηση που συνόδευσε τη φωτογραφία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Η παρουσία της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, προετοιμαζόμενη για σημαντικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» πρόκειται να αγωνιστεί απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών της. Ο προπονητής της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποφάσισε να δώσει στους παίκτες ένα ρεπό.

Αυτή η ανάπαυλα δόθηκε με σκοπό την αποφόρτιση των διεθνών ποδοσφαιριστών, ενόψει των επικείμενων αγώνων. Η παραμονή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη προσφέρει ένα πλαίσιο προετοιμασίας, ενώ το ρεπό αποτελεί μέρος του προγράμματος για τη διαχείριση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης των αθλητών.

Η επίσκεψη του Δημήτρη Πέλκα

Ο Δημήτρης Πέλκας, ένας από τους διεθνείς άσους του ΠΑΟΚ, επέλεξε να επισκεφθεί την Εθνική ομάδα, παρόλο που δεν ήταν μέρος της αποστολής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η επίσκεψή του έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ρεπό που είχε δοθεί στους παίκτες, προσφέροντας την ευκαιρία για συναντήσεις και συζητήσεις με τους πρώην και νυν συμπαίκτες του.

Ο Πέλκας διατηρεί στενούς δεσμούς με πολλά μέλη της ομάδας, και η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε μια ευκαιρία για να βρεθεί κοντά τους. Η κίνησή του αυτή υπογραμμίζει τη σύνδεσή του με την Εθνική ομάδα και το ενδιαφέρον του για την πορεία της, ακόμα και όταν δεν συμμετέχει ενεργά στα αγωνιστικά πλάνα.

Συναντήσεις και φωτογραφίες με Καρέτσα και Τζόλη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Δημήτρη Πέλκα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με συγκεκριμένους παίκτες. Ο Πέλκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Δημήτρη Τζόλη, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στον Δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ. Η συνάντηση αυτή ανανέωσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, που μοιράστηκαν κοινές στιγμές στην ίδια ομάδα.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Πέλκας συναντήθηκε και με τον Καρέτσα, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά την υποστήριξή του στον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την ιδιότητά του ως οπαδός της ομάδας. Η συνάντηση επισφραγίστηκε με μια κοινή φωτογραφία, στην οποία ο Πέλκας φωτογράφισε τον ενός έτους γιο του μαζί με τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Το εκπληκτικό μήνυμα στην ανάρτηση

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Δημήτρη Πέλκα συνοδεύτηκε από μια λεζάντα που χαρακτηρίστηκε ως «εκπληκτική». Ο ίδιος ο Πέλκας επέλεξε να μοιραστεί τη στιγμή με το κοινό, προσθέτοντας ένα σχόλιο που τράβηξε την προσοχή. Η λεζάντα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φωτογραφία 400 εκατ. 350 εκατ. αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα».

Αυτό το μήνυμα, με τον ιδιαίτερο τρόπο διατύπωσής του, προσέθεσε μια ξεχωριστή διάσταση στην ανάρτηση. Η αναφορά σε χρηματικά ποσά και η παρότρυνση προς τους αναγνώστες να «βρουν τα άλλα» δημιούργησε ενδιαφέρον γύρω από τη φωτογραφία, η οποία απεικόνιζε τον γιο του Πέλκα ανάμεσα στους Καρέτσα και Τζόλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta