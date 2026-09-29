Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 94-87 στη Euroleague

Η ομάδα της Ντουμπάι BC πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με σκορ 94-87 στην έδρα της. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί το 2/2 για την Ντουμπάι στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μφιοντού Καμπενγκέλε.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπαρτσελόνα να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, παίρνοντας ένα αρχικό προβάδισμα με 0-5. Ωστόσο, η Ντουμπάι αντέδρασε άμεσα, με τους Ράιτ και Μπέικον να ισοφαρίζουν σε 8-8. Παρά την προσωρινή υπεροχή των Καταλανών, οι οποίοι προηγήθηκαν ξανά με 15-17 χάρη στον Γκίμπσον στο 5ο λεπτό, η Ντουμπάι απάντησε με ένα σερί 6-0, ανεβάζοντας το σκορ στο 21-17. Παρ' όλα αυτά, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο με έξι συνεχόμενους πόντους, ανακτώντας το προβάδισμα με 23-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ντουμπάι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Με ένα εντυπωσιακό σερί 9-0, στο οποίο συνέβαλαν οι Σενγκέλια και Ντιακιτέ, η ομάδα έφτασε στο 35-25 στο 13ο λεπτό, δημιουργώντας μια διαφορά δέκα πόντων. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 21-5, φτάνοντας το παιχνίδι στο 46-30. Παρά τη μείωση της διαφοράς από τον Γκίμπσον σε 49-37, ο Καμπενγκέλε ήταν αυτός που έστειλε την Ντουμπάι στα αποδυτήρια με προβάδισμα 15 πόντων, διαμορφώνοντας το 52-37 στο ημίχρονο.

Κυριαρχία της Ντουμπάι και προσπάθεια επιστροφής της Μπαρτσελόνα

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Ντουμπάι να διατηρεί τον έλεγχο και να αυξάνει περαιτέρω τη διαφορά. Ο Μπέικον ανέβασε το προβάδισμα στο +17, φέρνοντας το σκορ στο 59-42 στις αρχές του δεκαλέπτου. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 64-52, ωστόσο η Ντουμπάι συνέχισε να έχει το πάνω χέρι. Έφτασε τη διαφορά ακόμα και στους 20 πόντους (76-56), πριν οι Πάντερ και Μάρτιν διαμορφώσουν το 76-62 στο τέλος της τρίτης περιόδου, δίνοντας μια μικρή ελπίδα στους Καταλανούς.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα επιχείρησε μια μεγάλη επιστροφή. Με τον Πάντερ να φτάνει τους 20 πόντους, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν τη διαφορά σε 81-73. Όμως, ο Καμπενγκέλε απάντησε άμεσα με τρία τρίποντα, επαναφέροντας τη διαφορά στο 84-73. Παρά τις προσπάθειες των Μάρτιν και Μπαλτσερόφσκι, οι οποίοι έφεραν τους Καταλανούς στο -6 (86-80) στο 35ο λεπτό, οι Μπέικον και Οκόμπο έδωσαν ξανά ανάσα στην Ντουμπάι, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 90-80. Ο Πάντερ συνέχισε να παλεύει μόνος του, μειώνοντας στους 5 πόντους (92-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Μφιοντού Καμπενγκέλε αναδείχθηκε ο Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους. Η εντυπωσιακή του επίδοση περιλάμβανε 3/3 εύστοχα τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ενώ υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος. Η ευστοχία του και από την περιφέρεια ήταν ένα από τα κλειδιά της νίκης για την Ντουμπάι.

Άξιος συμπαραστάτης του Καμπενγκέλε ήταν ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος συνέβαλε με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του. Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ξεχώρισε, παρόλο που η ομάδα του ηττήθηκε. Ο Πάντερ πάλεψε σκληρά, σημειώνοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στατιστικά στοιχεία και κρίσιμα σημεία

Η Ντουμπάι κυριάρχησε στα ριμπάουντ, καταγράφοντας 34 έναντι 27 της Μπαρτσελόνα, ένα στατιστικό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτησή της. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ειδικά με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και από την περιφέρεια, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στο παιχνίδι της.

Αντίθετα, ο Ντάριο Μπριθουέλα της Μπαρτσελόνα είχε μια άτυχη βραδιά, καθώς έμεινε στο απόλυτο μηδέν σε πόντους, κάτι που θα μπορούσε να είχε επηρεάσει αρνητικά την προσπάθεια της ομάδας του να ανατρέψει το σκορ. Η Ντουμπάι BC κατάφερε να κάνει το 2/2 στη EuroLeague, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί δυναμικά απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta