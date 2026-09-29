Ο Ολυμπιακός και η Ζάλγκιρις ισόπαλοι στο ημίχρονο, με πρόβλημα στα τρίποντα για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ ήταν 44-44, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επίθεσή τους, κυρίως όσον αφορά την ευστοχία από την περιφέρεια. Παρά τις προκλήσεις, ορισμένοι παίκτες ξεχώρισαν για την απόδοσή τους.

Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Ζάλγκιρις, για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων είκοσι λεπτών αγώνα, το σκορ ήταν ισόπαλο 44-44, αντικατοπτρίζοντας την ισορροπία δυνάμεων στο παρκέ. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να βρουν ρυθμό, ωστόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδιού τους δημιούργησε προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην εκτέλεση από τα 6.75 μέτρα, την απόσταση του τριπόντου. Αυτή η δυστοκία επηρέασε την επιθετική τους παραγωγή, παρόλο που σε άλλους τομείς του παιχνιδιού είχαν θετική εικόνα. Η αδυναμία αυτή να βρουν στόχο από μακριά αποτέλεσε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πρώτου μέρους για τον Ολυμπιακό.

Η δυστοκία στα τρίποντα

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στατιστικά στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό ήταν η παντελής έλλειψη ευστοχίας στα τρίποντα. Οι παίκτες των Πειραιωτών επιχείρησαν συνολικά έντεκα προσπάθειες από την περιφέρεια κατά τη διάρκεια των πρώτων είκοσι λεπτών του αγώνα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν βρήκε τον στόχο, με αποτέλεσμα το ποσοστό τους να είναι μηδενικό σε αυτόν τον τομέα.

Αυτή η δυστοκία από τα 6.75 μέτρα δημιούργησε ένα επιπλέον βάρος στην επίθεση της ομάδας, αναγκάζοντάς την να αναζητήσει λύσεις κυρίως μέσα από το ζωγραφιστό. Παρά το πρόβλημα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να διατηρήσουν την ισοπαλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρήκαν άλλους τρόπους να σκοράρουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Η αποτελεσματικότητα στα δίποντα και η δημιουργία

Σε αντίθεση με την εικόνα στα τρίποντα, ο Ολυμπιακός επέδειξε αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα στις προσπάθειες για δίποντο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα υψηλό ποσοστό ευστοχίας της τάξης του 70% στα δίποντα, έχοντας πετύχει 16 εύστοχα σουτ σε 23 προσπάθειες. Αυτή η επίδοση τους βοήθησε να διατηρηθούν κοντά στο σκορ και να αντισταθμίσουν εν μέρει την αδυναμία τους από την περιφέρεια.

Επιπλέον, η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε καλή εικόνα στον τομέα της δημιουργίας, μοιράζοντας συνολικά 13 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο. Παράλληλα, κατέγραψε 6 λάθη, ένα νούμερο που δείχνει μια σχετική ισορροπία μεταξύ της κυκλοφορίας της μπάλας και της προσοχής στην κατοχή. Ο συνδυασμός της καλής ευστοχίας στα δίποντα και της οργανωμένης δημιουργίας ήταν καθοριστικός για να παραμείνει ο αγώνας ισόπαλος.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην οργάνωση

Στον τομέα της δημιουργίας, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αμερικανός γκαρντ επέδειξε εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση του παιχνιδιού, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους συμπαίκτες του. Από τις συνολικά 13 ασίστ που κατέγραψε η ομάδα, οι έξι προήλθαν από τον ίδιο τον ΜακΙντάιρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε αυτή την εντυπωσιακή επίδοση στον τομέα των ασίστ μέσα σε μόλις δέκα λεπτά συμμετοχής, τα οποία αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την κυκλοφορία της μπάλας και τη δημιουργία ευκαιριών για τους «ερυθρόλευκους» σε αυτό το διάστημα.

Οι ξεχωριστές επιδόσεις των Βεζένκοβ και Φουρνιέ

Πέρα από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, δύο ακόμα παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ιδιαίτερα θετική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις. Ο λόγος γίνεται για τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθεια της ομάδας να παραμείνει ανταγωνιστική, παρά τις δυσκολίες.

Ο Φουρνιέ κατάφερε να σημειώσει 8 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε 1 ριμπάουντ και πραγματοποίησε 1 κλέψιμο, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του. Από την πλευρά του, ο Βεζένκοβ ήταν επίσης παραγωγικός, προσθέτοντας 7 πόντους στον ενεργητικό του Ολυμπιακού. Επιπλέον, ο Βεζένκοβ ξεχώρισε και στον τομέα των ριμπάουντ, μαζεύοντας 5, ενώ είχε και αυτός 1 κλέψιμο. Οι επιδόσεις τους ήταν καθοριστικές για την ισόπαλη έκβαση του πρώτου μέρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta