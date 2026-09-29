Ολυμπιακός: Το απόλυτο μηδέν στα τρίποντα και η διαφορά στις βολές κόντρα στη Ζάλγκιρις

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην γηπεδούχο Ζάλγκιρις Κάουνας, το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από δύο στατιστικά στοιχεία που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατάφεραν να βρουν στόχο από την περιφέρεια, ενώ η λιθουανική ομάδα δεν επισκέφθηκε καθόλου τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Αυτές οι επιδόσεις διαμόρφωσαν ένα ασυνήθιστο στατιστικό τοπίο στο πρώτο μισό του αγώνα.

Η τριποντική δυστοκία του Ολυμπιακού

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα απόλυτο μηδέν στην ευστοχία του από τη γραμμή των 6.75 μέτρων. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα τρίποντο, παρά τις προσπάθειές τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισαν το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας ένα στατιστικό 0/11 στις προσπάθειες για τρίποντο. Αυτή η μηδενική επίδοση από την περιφέρεια αποτέλεσε ένα από τα δύο βασικά στατιστικά στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή.

Η αδυναμία εύρεσης στόχου από τα 6.75 μέτρα ήταν ένα χαρακτηριστικό της επιθετικής λειτουργίας του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Παρά τις προσπάθειες, κανένα σουτ από μακρινή απόσταση δεν βρήκε το δρόμο προς το καλάθι.

Η απουσία της Ζάλγκιρις από τη γραμμή των βολών

Την ίδια ώρα, η γηπεδούχος Ζάλγκιρις Κάουνας κατέγραψε ένα εξίσου εντυπωσιακό στατιστικό, καθώς δεν πήγε ούτε μία φορά στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Αυτό σημαίνει ότι οι Λιθουανοί δεν εκτέλεσαν καμία βολή καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Η πλήρης απουσία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών για τη Ζάλγκιρις αποτέλεσε ένα από τα δύο στατιστικά στοιχεία που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση. Η εξέλιξη αυτή ήταν ασυνήθιστη για ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου.

Η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού στις βολές

Σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις, ο Ολυμπιακός είχε σημαντική παρουσία στη γραμμή των ελευθέρων βολών κατά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν συνολικά 15 βολές.

Από αυτές τις 15 προσπάθειες, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφεραν να ευστοχήσουν στις 12, καταγράφοντας ένα ποσοστό επιτυχίας 12/15. Η επίδοση αυτή στις βολές ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, ειδικά σε συνδυασμό με την αστοχία του από την περιφέρεια.

Η διαφορά στην προσέγγιση της γραμμής των ελευθέρων βολών μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις που δεν βρέθηκε καθόλου σε αυτή τη θέση.

Τα ιδιαίτερα στατιστικά του πρώτου μισού

Τα δύο αυτά στατιστικά στοιχεία, δηλαδή η μηδενική ευστοχία του Ολυμπιακού στα τρίποντα και η μηδενική παρουσία της Ζάλγκιρις στις βολές, ξεχώρισαν ιδιαίτερα. Αποτέλεσαν τα κυριότερα σημεία συζήτησης για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Κάουνας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Ζάλγκιρις, στο Κάουνας, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν αυτές τις ακραίες στατιστικές αποκλίσεις. Ο Ολυμπιακός, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προσπάθησε να βρει λύσεις στο σκοράρισμα, εκμεταλλευόμενος τις βολές, παρά την περιφερειακή του δυστοκία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta