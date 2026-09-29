Ο Δημήτρης Γιαννούλης μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός του ΠΑΟΚ, έχει εισέλθει πλέον στην τελική ευθεία της αποκατάστασής του. Ο τραυματισμός που τον ταλαιπώρησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται να υποχωρεί, με τον παίκτη να ακολουθεί πιστά το ατομικό του πρόγραμμα.

Η πορεία της αποθεραπείας του εξελίσσεται ομαλά, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στις τάξεις του «Δικεφάλου». Ο 31χρονος αριστερός μπακ έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Η πορεία της αποθεραπείας του Δημήτρη Γιαννούλη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το ατομικό του πρόγραμμα προπόνησης. Η αποθεραπεία του, μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του, εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και χωρίς απρόοπτα.

Οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν στενά την κατάσταση του παίκτη και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πορεία της αποκατάστασής του. Η ομαλή εξέλιξη δίνει αισιοδοξία για την άμεση επάνοδό του στις πλήρεις προπονήσεις.

Ο τραυματισμός και η αρχική εκτίμηση

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αναγκάζοντας τον παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο 31χρονος αριστερός μπακ αντιμετώπισε πρόβλημα στην ποδοκνημική. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού, με την αρχική εκτίμηση να προβλέπει απουσία από τη δράση για ένα διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Επιστροφή στο γήπεδο και αύξηση ρυθμών

Το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Γιαννούλης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα προπόνησης. Οι ασκήσεις του πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας, στο πλαίσιο της εντατικής αποκατάστασής του.

Εφόσον η πορεία της ανάρρωσης συνεχιστεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, ο διεθνής αμυντικός αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς του. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στην επιστροφή του στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο στόχος της επανόδου στη δράση

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει θέσει έναν συγκεκριμένο αγώνα ως ορόσημο για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο παίκτης έχει κυκλώσει το παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα.

Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, και αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την επανεμφάνιση του παίκτη στη διάθεση του προπονητή Αλέσιο Λίσι.

Το πλεονέκτημα της αγωνιστικής διακοπής

Το διάστημα της αγωνιστικής διακοπής λειτουργεί ευεργετικά για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτή η περίοδος παρέχει στον διεθνή αμυντικό τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η απουσία πίεσης για άμεση επιστροφή επιτρέπει μια πιο προσεκτική και ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Έτσι, ο παίκτης μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην ενδυνάμωση και την αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασης, χωρίς να επισπεύδει τα στάδια της ανάρρωσής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta