Μπάντιο: «Ολοένα και γινόμαστε καλύτεροι» ενόψει Βιλερμπάν

Ο Μπράνκου Μπάντιο, παίκτης του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 21:15. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την γαλλική ομάδα στην έδρα του, το T-Center, με τον Μπάντιο να εκφράζει την ετοιμότητα και την αισιοδοξία της ομάδας του για τη συνέχεια.

Η προετοιμασία ενόψει Βιλερμπάν

Στις δηλώσεις του, ο Μπράνκου Μπάντιο αναφέρθηκε στην εντατική προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Τόνισε ότι οι παίκτες κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμοι για την αναμέτρηση. «Κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να παίξουμε τον αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αθλητής του Παναθηναϊκού.

Η αναμέτρηση αυτή, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, αποτελεί μέρος της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα εργάζεται συστηματικά για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην γαλλική ομάδα, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Μπάντιο.

Συνεχής βελτίωση και ομαδική πρόοδος

Ο Μπάντιο εξέπνευσε την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς βελτίωσης ως σύνολο. Υπογράμμισε τη σημασία αυτής της ομαδικής προόδου για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση. «Ως ομάδα γινόμαστε καλύτεροι και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό», ανέφερε ο παίκτης, τονίζοντας την ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αυτή η βελτίωση είναι εμφανής και στις προπονήσεις. Συγκεκριμένα, ο Μπάντιο σημείωσε ότι στις δύο τελευταίες προπονήσεις, η ομάδα έχει φτάσει όλο και πιο κοντά στο επίπεδο που επιθυμεί να βρίσκεται. «Πιστεύω ότι στις δύο τελευταίες προπονήσεις φτάνουμε όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να είμαστε», δήλωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού.

Ανάλυση του παιχνιδιού της Βιλερμπάν

Ο Μπράνκου Μπάντιο προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση του στυλ παιχνιδιού της αντιπάλου, Βιλερμπάν, προσδιορίζοντας τα δυνατά της σημεία. Όπως ανέφερε, η γαλλική ομάδα χαρακτηρίζεται από την τάση της να «σουτάρει πολλά τρίποντα», κάτι που την καθιστά επικίνδυνη από την περιφέρεια. Επίσης, τόνισε ότι οι παίκτες της Βιλερμπάν «παίζουν πολύ στο ένας εναντίον ενός», απαιτώντας ιδιαίτερη αμυντική προσοχή.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού επισήμανε την παρουσία καλών σουτέρ στην ομάδα της Βιλερμπάν, αναφέροντας ονόματα όπως ο Πάτι Μιλς και ο Τζέι Κράουντερ. Πρόσθεσε ότι η αντίπαλη ομάδα χρησιμοποιεί «αρκετά pin down plays», καθώς και «αρκετά plays χωρίς τη μπάλα», γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση στην άμυνα. Ο Μπάντιο υπογράμμισε την τακτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός: «Πρέπει να φροντίζουμε να βάζουμε τα σώματά μας πάνω τους και να τους αναγκάσουμε να παίρνουν δύσκολα σουτ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Η ατμόσφαιρα στο T-Center

Ο Μπράνκου Μπάντιο αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην εμπειρία του πρώτου εντός έδρας παιχνιδιού που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο T-Center. Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο παιχνίδι ως «καταπληκτικό», τονίζοντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην παρουσία και τη συμβολή των φιλάθλων, δηλώνοντας ότι «οι φίλαθλοι ήταν απίστευτοι». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η εντυπωσιακή υποστήριξη και η ατμόσφαιρα του γηπέδου «θα συμβαίνει όλο και περισσότερο» στο μέλλον. Ο Μπάντιο κατέληξε λέγοντας ότι το T-Center «είναι πολύ ωραίο μέρος για να βρίσκεσαι», αναδεικνύοντας τη θετική του εμπειρία από την έδρα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta