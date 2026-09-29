Η ΠΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε μια αξιέπαινη κίνηση, αποφασίζοντας να ανταμείψει έναν ομογενή οπαδό της ομάδας με ένα εισιτήριο διαρκείας. Ο Ηρακλής Αντωνιάδης, όπως είναι το όνομά του, βρέθηκε πρόσφατα στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη γερμανική ομάδα. Η παρουσία του στις κερκίδες, με φανέλα της Ελλάδας και κασκόλ του «γηραιού» στον λαιμό, τράβηξε την προσοχή του τηλεοπτικού φακού, λίγο πριν η Εθνική σημειώσει το νικητήριο γκολ. Η ΠΑΕ Ηρακλής, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του, θέλησε να τον τιμήσει με αυτόν τον τρόπο.

Η παρουσία των ομογενών στο Άουγκσμπουργκ

Στο Άουγκσμπουργκ βρέθηκαν χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ταξίδεψαν για να υποστηρίξουν την Εθνική Ελλάδας στον αγώνα της με τη Γερμανία. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των φιλάθλων ήταν ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία και εκδήλωσαν με θέρμη την υποστήριξή τους.

Οι ομογενείς φίλαθλοι έδωσαν σημαντική ώθηση στην Εθνική ομάδα, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας, δείχνοντας την αγάπη τους για την πατρίδα και το ποδόσφαιρο, σε μια βραδιά που έμεινε αξέχαστη για πολλούς.

Ο Ηρακλής Αντωνιάδης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ένας από τους ομογενείς στους οποίους εστίασε ο τηλεοπτικός φακός της γερμανικής παραγωγής ήταν ο Ηρακλής Αντωνιάδης. Ο κ. Αντωνιάδης εμφανίστηκε στις κερκίδες με τη φανέλα της Ελλάδας, ενώ στον λαιμό του φορούσε ένα κασκόλ του «γηραιού», δηλαδή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Ο Ηρακλής Αντωνιάδης είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Η ΠΑΕ Ηρακλής τον περιέγραψε χαρακτηριστικά ως «Ηρακλή στο όνομα, Ηρακλής και στην καρδιά», υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του. Η εικόνα του με το κασκόλ του συλλόγου δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά λίγο πριν η Εθνική Ελλάδας, με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πετύχει το γκολ της νίκης στον αγώνα.

Η συμβολική κίνηση της ΠΑΕ Ηρακλής

Η ΠΑΕ Ηρακλής εντόπισε τον ομογενή οπαδό του συλλόγου και αποφάσισε να τον τιμήσει με ένα «εκπληκτικό δώρο». Συγκεκριμένα, του προσέφερε ένα εισιτήριο διαρκείας, ως αναγνώριση της πίστης και της αγάπης του για την ομάδα, ακόμα και από το εξωτερικό.

Αυτή η ενέργεια της ΠΑΕ Ηρακλής αποτελεί μια χειρονομία εκτίμησης προς τους φιλάθλους της που βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα, αλλά διατηρούν άρρηκτους δεσμούς με τον σύλλογο. Το μήνυμα που εξέπεμψε η ΠΑΕ ήταν χαρακτηριστικό: «Από μια στιγμή στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας!».

Οι αναλυτικές δηλώσεις του συλλόγου

Σε αναλυτική της δήλωση, η ΠΑΕ Ηρακλής εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή της. Όπως αναφέρεται, «λίγο πριν η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει το γκολ της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του». Η ΠΑΕ υπογράμμισε ότι «ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο».

Ο σύλλογος περιέγραψε τον Ηρακλή Αντωνιάδη ως «έναν Ηρακληδέα που κουβαλάει την ομάδα μαζί του όπου κι αν βρίσκεται». Η δήλωση της ΠΑΕ συνεχίζει: «Και αφού εκείνος φρόντισε να πάρει λίγο ΗΡΑΚΛΗ μαζί του στην κερκίδα της Εθνικής, εμείς θελήσαμε να του ανταποδώσουμε αυτή τη στιγμή». Ως επιστέγασμα αυτής της επιθυμίας, «ένα εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι πλέον δικό του».

Η ΠΑΕ Ηρακλής ολοκλήρωσε τη δήλωσή της χαρακτηρίζοντας την κίνησή της ως «μια μικρή κίνηση για έναν Ηρακληδέα που, χωρίς να το ξέρει, μας χάρισε μία από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς». Αυτή η ενέργεια αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος στην αφοσίωση των φιλάθλων του, εντός και εκτός συνόρων.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta