Η Μάντσεστερ Σίτι απαντά μετά την καταδικαστική ανακοίνωση της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι δήλωσε έκπληκτη και απογοητευμένη από το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα από την Premier League. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επιβεβαίωσε ότι ο αγγλικός σύλλογος κρίθηκε ένοχος για μια σειρά οικονομικών παραβιάσεων. Ως άμεση αντίδραση, η Μάντσεστερ Σίτι ξεκαθάρισε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής

Το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία διερευνούσε την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, έλαβε επίσημη μορφή. Η Premier League, μέσω σχετικής ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι το κλαμπ κρίθηκε ένοχο για την πλειονότητα των οικονομικών παραβιάσεων για τις οποίες τελούσε υπό έρευνα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην πολύχρονη υπόθεση που απασχολεί το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η ανεξάρτητη επιτροπή, μετά από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων, κατέληξε σε συμπεράσματα που οδήγησαν στην καταδίκη του συλλόγου για τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί. Η ανακοίνωση της Premier League περιγράφει αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία αφορούν κυρίως τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του συλλόγου.

Οι οικονομικές παραβιάσεις

Στην ενημέρωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι φούσκωνε τα έσοδά της μέσω εικονικών χορηγιών. Αυτή η πρακτική επέτρεψε στον σύλλογο να παρουσιάζει μια παραποιημένη εικόνα των οικονομικών του στοιχείων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ομάδα κατάφερε να μειώσει τεχνητά τα έξοδά της κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο βασικός στόχος αυτών των ενεργειών ήταν να παρουσιαστούν οικονομικά στοιχεία που να συμμορφώνονται με τους οικονομικούς κανονισμούς του πρωταθλήματος. Η τεχνητή μείωση των εξόδων και το φούσκωμα των εσόδων μέσω εικονικών χορηγιών αποτελούν τις κεντρικές κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι από την ανεξάρτητη επιτροπή.

Η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι

Από την πλευρά τους, οι «Πολίτες» εξέφρασαν έντονη έκπληξη και απογοήτευση με την ανακοίνωση της Premier League. Η διοίκηση του συλλόγου ξεκαθάρισε άμεσα πως θα προσφύγει κατά της απόφασης, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται τα ευρήματα της επιτροπής. Η στάση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της Μάντσεστερ Σίτι να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα για την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.

Η δήλωση του συλλόγου αντανακλά την πεποίθησή του ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και ότι διαθέτει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει το πόρισμα. Η άμεση αντίδραση και η απόφαση για έφεση δείχνουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι την εξέλιξη αυτή.

Η επίσημη θέση του συλλόγου

Σε επίσημη δήλωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι ανέφερε: «Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα». Ο σύλλογος τονίζει την αθωότητά του ως προς τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από την Premier League.

Επιπλέον, η δήλωση υπογραμμίζει ότι ο σύλλογος «διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση». Με βάση αυτά, η Μάντσεστερ Σίτι δηλώνει ότι «θα συνεχίσει με αμείωτη επιμονή και, όπου είναι απαραίτητο, θα αναλάβει ενεργό δράση σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο».

Η διαδικασία της έφεσης

Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τώρα στις διαθέσιμες διαδικασίες έφεσης. Η βάση για αυτή την προσφυγή είναι ότι «η απόφαση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και, ως εκ τούτου, δεν είναι ασφαλής». Αυτό υποδηλώνει ότι η Μάντσεστερ Σίτι αμφισβητεί τόσο τη νομική βάση όσο και την ερμηνεία των γεγονότων από την επιτροπή.

Στη δήλωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι αναφέρει επίσης ότι «η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά σκέλη της να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί». Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι έχει τηρήσει επιμελώς τη δέουσα διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την προσδοκία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή. Τέλος, ο σύλλογος δηλώνει ότι «προφανώς περιορίζεται ως προς το τι μπορεί να δηλώσει περαιτέρω, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».

Με πληροφορίες από: Gazzetta