Η Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για οικονομικές παραβάσεις στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε επίσημα ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις οικονομικές της υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν εννέα σεζόν. Η απόφαση αυτή προέκυψε από τα βασικά ευρήματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής που ανακοίνωσε η Premier League.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος χρησιμοποίησε μια σειρά από «εικονικές» συμφωνίες και υπέβαλε ανακριβή οικονομικά στοιχεία, παραβιάζοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις συνεργασίας του με τη διοργανώτρια αρχή.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα της Επιτροπής

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επίμαχες συμφωνίες είχαν επηρεάσει τα δηλωμένα έσοδα και έξοδα του συλλόγου κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, έγιναν δεκτές τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν τη μη συνεργασία της ομάδας στην έρευνα.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Σίτι κατήρτισε «εικονικές» συμβάσεις με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της, οι οποίες παρουσίαζαν διαφορετικά την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Βασίστηκε επίσης σε «εικονικές» συμφωνίες με άλλους, με στόχο να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του.

Το σύστημα των «εικονικών» συμφωνιών

Ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, παραβίασε σε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είχε καταρτίσει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με αρκετούς από τους χορηγούς της κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτές οι συμφωνίες αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου συστήματος χρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεώνονταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των σχετικών ποσών χορηγίας. Το υπόλοιπο χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), την ιδιοκτήτρια εταιρεία της ομάδας.

Απόκρυψη εξόδων και δικαιωμάτων

Στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, καταρτίστηκαν επιπλέον «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες επίσης από την ADUG. Σκοπός αυτών ήταν ο σύλλογος να εμφανίζει χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από εκείνα που πραγματικά είχε.

Επίσης, διαπιστώθηκε μία «εικονική» κυκλική συμφωνία με την εταιρεία Fordham, η οποία είχε αγοράσει τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας των ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Και αυτή η συμφωνία χρηματοδοτούνταν από την ADUG.

Επόμενα βήματα και ποινές

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη διοργανώτρια αρχή. Από τις τέσσερις καταγγελλόμενες παραβιάσεις, οι τρεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η πλήρης διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr