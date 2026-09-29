Η Μάντσεστερ Σίτι απορρίπτει την απόφαση της Premier League: «Είμαστε αθώοι»

Η Μάντσεστερ Σίτι απάντησε στην ανακοίνωση της Premier League, έπειτα από την απόφαση ανεξάρτητης Επιτροπής που έκρινε τον σύλλογο ένοχο. Οι κατηγορίες αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα σε διάστημα εννέα σεζόν. Οι «πολίτες» απορρίπτουν την εν λόγω απόφαση, δηλώνουν αθώοι και έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ρυθμιστικά και δικαστικά όργανα.

Η απόφαση της ανεξάρτητης Επιτροπής

Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε επίσημα ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για όλες τις οικονομικές κατηγορίες που της αποδόθηκαν. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο σύλλογος φέρεται να χρησιμοποίησε μια σειρά από «εικονικές» συμφωνίες, ενώ παράλληλα υπέβαλε ανακριβή οικονομικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα παραβίασε και τις υποχρεώσεις συνεργασίας της με τη διοργανώτρια αρχή, την Premier League.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επίμαχες συμφωνίες επηρέασαν τα δηλωμένα έσοδα και έξοδα του συλλόγου κατά ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, έγιναν δεκτές τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν τη μη συνεργασία της Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη.

Η επίσημη απάντηση των «πολιτών»

Σε επίσημη δήλωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι FC εξέφρασε τόσο την απογοήτευση όσο και την έκπληξή της σχετικά με τη γνωμάτευση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύτηκε. Ο σύλλογος τονίζει ότι είναι αθώος ως προς τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από την Premier League. Επιπλέον, αναφέρει ότι διαθέτει ένα πλήρες σύνολο αδιάψευστων στοιχείων που υποστηρίζουν τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Ως εκ τούτου, η Μάντσεστερ Σίτι προτίθεται να κινηθεί με αποφασιστικότητα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με προληπτικές ενέργειες, σε όλα τα αρμόδια ρυθμιστικά και δικαστικά όργανα. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η εν λόγω γνωμάτευση περιέχει σαφή και ουσιώδη σφάλματα, τόσο νομικά όσο και ως προς τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά, και την κρίνει αβάσιμη.

Η διαδικασία της Premier League και τα επόμενα βήματα

Η Μάντσεστερ Σίτι επισημαίνει ότι η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής, με την προθεσμία για την άσκηση αυτής της έφεσης να έχει οριστεί έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ο σύλλογος έχει τηρήσει με συνέπεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες επί οκτώ ολόκληρα έτη. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη ρυθμιστική αρχή, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε μεροληπτικές επιρροές.

Περιορισμός δηλώσεων εν αναμονή των διαδικασιών

Η Μάντσεστερ Σίτι FC έχει δηλώσει ότι περιορίζεται ως προς τις περαιτέρω δηλώσεις της σχετικά με την υπόθεση. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι μελλοντικές διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί. Η ομάδα αναμένει την εξέλιξη των νομικών της ενεργειών και των προσφυγών της στα αρμόδια όργανα, διατηρώντας τη θέση της περί αθωότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis