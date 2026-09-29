Ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την 16χρονη κολυμβήτρια Νεφέλη Μπιλανάκου

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση για την περαιτέρω ενίσχυση του τμήματος κολύμβησης, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Νεφέλης Μπιλανάκου. Η ταλαντούχα αθλήτρια, η οποία είναι 16 ετών, εντάσσεται στις τάξεις του συλλόγου με στόχο να προσδώσει δυναμική και προοπτική στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την επένδυση του Ολυμπιακού σε νεαρά και πολλά υποσχόμενα ταλέντα στον χώρο της κολύμβησης.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. γνωστοποίησε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νεφέλη Μπιλανάκου. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει ότι η 16χρονη αθλήτρια, γεννημένη στις 25 Μαρτίου του 2010, αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας κολύμβησης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ολυμπιακού για την ενδυνάμωση του δυναμικού του στην κολύμβηση, με έμφαση στην ανάπτυξη και την προοπτική.

Η απόκτηση της νεαρής κολυμβήτριας έρχεται να προσθέσει βάθος και ποιότητα στο τμήμα, καθώς ο σύλλογος επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει την πρωταγωνιστική του θέση στον χώρο. Η Νεφέλη Μπιλανάκου θεωρείται μία αθλήτρια με σημαντικές δυνατότητες, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας στο μέλλον.

Το προφίλ της νεαρής αθλήτριας

Η Νεφέλη Μπιλανάκου, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη δείξει δείγματα του ταλέντου της και των αγωνιστικών της ικανοτήτων. Η 16χρονη αθλήτρια αγωνίζεται σε ποικίλα αγωνίσματα, επιδεικνύοντας ευελιξία και ανταγωνιστικότητα σε διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στα 50μ. ελεύθερο και στα 100μ. ελεύθερο, όπου διεκδικεί διακρίσεις με τις επιδόσεις της.

Επιπλέον, η Νεφέλη Μπιλανάκου διακρίνεται και στα αγωνίσματα της πεταλούδας, συμμετέχοντας στα 50μ. πεταλούδα και στα 100μ. πεταλούδα. Η παρουσία της σε αυτά τα αγωνίσματα υπογραμμίζει την πληρότητα και τις προοπτικές της ως κολυμβήτριας, καθιστώντας την μία πολύτιμη προσθήκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επενδύει στο μέλλον της ελληνικής κολύμβησης.

Οι πρώτες δηλώσεις της Νεφέλης Μπιλανάκου

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής της, η Νεφέλη Μπιλανάκου προέβη σε δηλώσεις εκφράζοντας την έντονη χαρά και την περηφάνια της για αυτή τη νέα σελίδα στην κολυμβητική της πορεία. Η νεαρή αθλήτρια τόνισε ότι η ένταξή της στον Ολυμπιακό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ίδια να εξελιχθεί, να μάθει νέα πράγματα και να γίνει μία καλύτερη αθλήτρια, αναγνωρίζοντας το κύρος και την ιστορία του συλλόγου.

Η 16χρονη κολυμβήτρια δήλωσε γεμάτη ενθουσιασμό και με μεγάλη όρεξη για δουλειά, δηλώνοντας έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση που θα παρουσιαστεί μπροστά της. Η Νεφέλη Μπιλανάκου υπογράμμισε τη δέσμευσή της να εργαστεί σκληρά, με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους που έχει θέσει, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για την ομάδα.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Νεφέλη Μπιλανάκου εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της που γίνεται μέλος μιας τόσο μεγάλης και ιστορικής αθλητικής οικογένειας όπως ο Ολυμπιακός. Ανυπομονεί, όπως είπε, για τις νέες εμπειρίες, τις όμορφες στιγμές που θα ζήσει, και πάνω από όλα, για όλα όσα θα καταφέρουν να πετύχουν μαζί με τους νέους της συμπαίκτες και τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta