Ο Ρουί Πίντο, οι απειλές και οι αποκαλύψεις για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ρουί Πίντο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις αποκαλύψεις των Football Leaks που προκάλεσαν αναταραχές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δέχεται απειλές κατά της ζωής του. Ο ίδιος προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων, τα οποία θα αφορούν και άλλες ομάδες της Αγγλίας. Η δράση του συνδέθηκε άμεσα με την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι αποκαλύψεις του Football Leaks

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ένας ιστότοπος με την ονομασία «Football Leaks» ξεκίνησε να δημοσιεύει εκατομμύρια έγγραφα, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές των οικονομικών συναλλαγών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μεταξύ των αποκαλύψεων περιλαμβάνονταν στοιχεία για τα συμβόλαια σημαντικών ποδοσφαιριστών, όπως του Λιονέλ Μέσι και του Νεϊμάρ, καθώς και σχέδια για τη δημιουργία της European Super League.

Επιπλέον, τα δημοσιευμένα έγγραφα περιείχαν υποθέσεις φερόμενης φοροδιαφυγής, πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών από τρίτους, αλλά και λεπτομέρειες για μεγάλες μεταγραφές, όπως εκείνη του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο επίκεντρο των πρώτων διαρροών βρέθηκαν έγγραφα που είχαν αποκτηθεί από την Doyen Sports, ένα ισχυρό επενδυτικό fund με έδρα τη Μάλτα και κεντρικό πρόσωπο τον Πορτογάλο επιχειρηματία Νέλιο Λούκας. Οι πορτογαλικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά τις αρχικές αποκαλύψεις.

Η ταυτότητα του «John» και η υπόθεση της Σίτι

Οι αποκαλύψεις των Football Leaks συνεχίστηκαν, και τον Νοέμβριο του 2018, το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», αξιοποιώντας το υλικό που είχε διαρρεύσει, δημοσίευσε σοβαρές καταγγελίες. Αυτές οι καταγγελίες αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο η Μάντσεστερ Σίτι φερόταν να παραβιάζει τους οικονομικούς κανονισμούς που διέπουν το ποδόσφαιρο.

Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε αποκαλυφθεί και η πραγματική ταυτότητα του ατόμου που κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «John». Το πορτογαλικό περιοδικό «Sabado» ανέφερε ότι επρόκειτο για τον Ρουί Πίντο, έναν αυτοδίδακτο πληροφορικάριο από το Οπόρτο. Ο Πίντο, πρώην φοιτητής Ιστορίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας ως ο άνθρωπος που απειλούσε να αποκαλύψει ορισμένα από τα πιο σκοτεινά οικονομικά μυστικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η αντίδραση του Πίντο μετά την απόφαση

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρουί Πίντο τοποθετήθηκε δημόσια. Χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική για το αγγλικό ποδόσφαιρο και τη συνέδεσε ευθέως με τη δουλειά που είχε πραγματοποιήσει μέσω των Football Leaks.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση κατέδειξε ότι μέσω «οικονομικών παραβάσεων και μεθοδεύσεων» η Μάντσεστερ Σίτι δεν περιορίστηκε στην παράκαμψη των κανονισμών, αλλά τους μετέτρεψε ουσιαστικά σε τυπική διαδικασία. Υποστήριξε ακόμη ότι όσα ο ίδιος περιγράφει ως οργανωμένη οικονομική απάτη θα βρεθούν πλέον αντιμέτωπα με κυρώσεις, οι συνέπειες των οποίων, κατά την εκτίμησή του, θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τον σύλλογο.

Η θέση της Μάντσεστερ Σίτι και οι απειλές

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Ο σύλλογος έχει υποστηρίξει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στις αποκαλύψεις προήλθαν από παράνομη παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ο Ρουί Πίντο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, δέχεται απειλές κατά της ζωή του. Παρά τις απειλές, ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα δημοσιοποιήσει νέα στοιχεία, τα οποία θα αφορούν και άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta