Μεντβέντεφ: Κατέκτησε τον τρίτο τίτλο του 2026 στο Χανγκτσόου

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αναδείχθηκε νικητής στο ATP 250 του Χανγκτσόου της Κίνας, κατακτώντας τον τρίτο του τίλο για το 2026. Στον τελικό της διοργάνωσης, ο Ρώσος τενίστας επικράτησε του συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ, με σκορ 2-0 σετ. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί τον 24ο τίτλο στην καριέρα του Μεντβέντεφ, ενισχύοντας την παρουσία του στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Ο θρίαμβος στον τελικό του Χανγκτσόου

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αντιμετώπισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του τουρνουά στο Χανγκτσόου, σε έναν αγώνα που διήρκεσε μία ώρα και 35 λεπτά. Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι το Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Ρούμπλεφ, που βρίσκεται στο Νο.24 του world ranking, με 7-5 και 6-4 σετ, χωρίς ο συμπατριώτης του να μπορέσει να ακολουθήσει τον ρυθμό του.

Η επικράτηση αυτή του χάρισε τον τρίτο του τίτλο μέσα στο 2026, προσθέτοντας έναν ακόμη στην πλούσια συλλογή του. Συνολικά, ο Ρώσος τενίστας έχει πλέον 24 τίτλους στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα κορτ και την ικανότητά του να φτάνει στην κορυφή των διοργανώσεων.

Η πορεία προς την κορυφή

Η πορεία του Μεντβέντεφ στη διοργάνωση του Χανγκτσόου ξεκίνησε από τον γύρο των «16». Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, ο οποίος κατέχει την 105η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Ρώσος τενίστας νίκησε χωρίς μεγάλη δυσκολία, επικρατώντας με 7-6(6) και 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του τουρνουά με σταθερή απόδοση.

Στη συνέχεια, στα προημιτελικά, ο Μεντβέντεφ αγωνίστηκε απέναντι στον Κόλμαν Γουόνγκ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.100 του κόσμου. Ο Γουόνγκ πάλεψε για να πάρει τη νίκη, όμως λύγισε από την υπεροχή και την ποιότητα του Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-3, 7-6(2) και 6-3, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία προς τον τίτλο.

Η πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Στη φάση των ημιτελικών, ο Ρώσος τενίστας διασταυρώθηκε με τον συμπατριώτη του, Ρομάν Σαφιούλιν, ο οποίος είναι το Νο.84 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Μεντβέντεφ δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα σε αυτόν τον αγώνα, ξεπερνώντας γρήγορα το εμπόδιο του Σαφιούλιν με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με μια νίκη 7-5 και 6-4, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του ATP 250 στο Χανγκτσόου. Αυτή η νίκη τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, επιδεικνύοντας την σταθερή του απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και την ανωτερότητά του απέναντι στους αντιπάλους του.

Οι αριθμοί πίσω από την επιτυχία

Η κατάκτηση του τίτλου στο Χανγκτσόου αποτελεί τον 11ο τίτλο του Ντανιίλ Μεντβέντεφ σε τουρνουά ATP 250. Αυτό το επίτευγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο Ρώσος τενίστας έχει φτάσει σε 14 τελικούς σε αυτή την κατηγορία διοργανώσεων του ATP Tour, επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και συνέπεια στην απόδοσή του.

Ο Μεντβέντεφ, ως Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη, απέδειξε για ακόμα μία φορά την αγωνιστική του αξία, προσθέτοντας έναν ακόμα τίτλο στη φετινή του συγκομιδή. Η νίκη επί του Αντρέι Ρούμπλεφ, επίσης συμπατριώτη του και Νο.24 στον κόσμο, επισφράγισε μια εξαιρετική εμφάνιση στο τουρνουά της Κίνας, ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων τενιστών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta