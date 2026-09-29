Ολυμπιακός: Εκτός δωδεκάδας ο Κόρι Τζόσεφ για τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις

Ο Κόρι Τζόσεφ δεν περιλαμβάνεται στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της EuroLeague κόντρα στη Ζάλγκιρις. Ο Καναδός γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μείνει εκτός της αποστολής για τον σημερινό αγώνα. Τη θέση του πολύπειρου αθλητή στη δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων» πήρε ο Νίκος Πλώτας, ενόψει της αναμέτρησης που διεξάγεται σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00.

Ενοχλήσεις στη μέση κρατούν εκτός τον Κόρι Τζόσεφ

Ο πολύπειρος Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ, δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, στο οποίο οι Πειραιώτες φιλοξενούνται από τη Ζάλγκιρις. Ο 35χρονος αθλητής αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, μια κατάσταση που οδήγησε το τεχνικό επιτελείο στην απόφαση να τον αφήσει εκτός της δωδεκάδας για προληπτικούς λόγους και για την προστασία του παίκτη.

Η απουσία του Κόρι Τζόσεφ στερεί από τον Ολυμπιακό έναν παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες και εμπειρία στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας. Η παρουσία του κρίθηκε απαραίτητη σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, ωστόσο οι ενοχλήσεις δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί.

Ο Νίκος Πλώτας στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Λόγω της απουσίας του Κόρι Τζόσεφ, τη θέση του στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις πήρε ο Νίκος Πλώτας. Η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου να συμπληρωθεί η ομάδα και να υπάρξουν οι απαραίτητες επιλογές για τον προπονητή ενόψει του δύσκολου αγώνα.

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός έμπειρου παίκτη όπως ο Τζόσεφ, καθώς επιδιώκει να φτάσει σε ένα διπλό σε μια έδρα που θεωρείται παραδοσιακά δυνατή για τους αντιπάλους. Η παρουσία του Πλώτα στην αποστολή σηματοδοτεί την προσαρμογή της ομάδας στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τον τραυματισμό.

Η προηγούμενη εμφάνιση του Τζόσεφ στη Euroleague

Ο Κόρι Τζόσεφ είχε αγωνιστεί κανονικά στην πρεμιέρα της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μπασκόνια. Στον αγώνα αυτό, ο Καναδός γκαρντ είχε ενεργή συμμετοχή, παίζοντας για 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου του στο παρκέ, συνέβαλε με 2 πόντους στο σύνολο της ομάδας.

Η συμμετοχή του στην πρώτη αγωνιστική υπογράμμιζε τον ρόλο του στην ομάδα, προσφέροντας βάθος στην περιφέρεια. Ωστόσο, οι τρέχουσες ενοχλήσεις στη μέση τον θέτουν εκτός των πλάνων για τη δεύτερη αγωνιστική, διακόπτοντας την παρουσία του στη διοργάνωση.

Ο στόχος του Ολυμπιακού για το 2/2 στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία με ξεκάθαρο στόχο να κάνει το 2/2 στη φετινή EuroLeague. Η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις θεωρείται κρίσιμη, καθώς η λιθουανική ομάδα διαθέτει μια από τις πιο δυνατές έδρες στην Ευρώπη, όπου οι φιλοξενούμενες ομάδες αντιμετωπίζουν παραδοσιακά μεγάλες δυσκολίες.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιδιώκουν να φύγουν με ένα διπλό από το Κάουνας, συνεχίζοντας το νικηφόρο τους ξεκίνημα. Η απουσία του Κόρι Τζόσεφ προσθέτει μια επιπλέον πρόκληση στην προσπάθεια της ομάδας να πετύχει τον στόχο της και να διατηρήσει το αήττητο στη διοργάνωση.

Η απουσία του από το Σούπερ Καπ Ελλάδας

Πριν από την έναρξη της EuroLeague, ο Κόρι Τζόσεφ δεν είχε συμπεριληφθεί στην εξάδα των ξένων παικτών που δήλωσε ο Ολυμπιακός για το Σούπερ Καπ Ελλάδας. Η απόφαση αυτή αφορούσε τους κανονισμούς του εγχώριου θεσμού, οι οποίοι διαφέρουν από αυτούς της EuroLeague, όσον αφορά τον αριθμό των ξένων παικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ο 35χρονος γκαρντ, αν και πολύπειρος, έχει βρεθεί εκτός σημαντικών αναμετρήσεων για διάφορους λόγους κατά την τρέχουσα περίοδο. Είτε λόγω των κανονισμών του Σούπερ Καπ είτε λόγω των ενοχλήσεων στη μέση που τον κρατούν εκτός από τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις, η παρουσία του στην ομάδα έχει επηρεαστεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta