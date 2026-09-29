Αιχμηρή αντίδραση του Άρη για το πρόστιμο της ΔΕΑΒ

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στην επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ). Το πρόστιμο αφορά ένα γκράφιτι που εντοπίστηκε στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», προκαλώντας την άμεση και σκληρή αντίδραση των «κιτρινόμαυρων».

Η ΠΑΕ Άρης, μέσω της επίσημης τοποθέτησής της, κατηγορεί τη ΔΕΑΒ για επιλεκτική αντιμετώπιση, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις. Η ανάρτηση περιλαμβάνει προσωπική αναφορά στον κύριο Γιάννη Βρούτση, με σαφείς αιχμές για τη λειτουργία του αρμόδιου οργάνου.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Άρης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επίσημη αντίδραση της ΠΑΕ Άρης εκδηλώθηκε με μια ανάρτηση στα social media, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αιχμηρή. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ, με αιτιολογία την ύπαρξη ενός γκράφιτι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης». Η ΠΑΕ εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με την απόφαση, θεωρώντας την άδικη και μεροληπτική.

Οι «κιτρινόμαυροι» υπογραμμίζουν ότι η ενέργεια αυτή της ΔΕΑΒ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιλεκτικής αντιμετώπισης που δέχεται ο σύλλογος. Σύμφωνα με την ΠΑΕ, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις παρόμοιων περιστατικών που δεν έχουν αντιμετωπιστεί με την ίδια αυστηρότητα ή με την επιβολή ανάλογων κυρώσεων, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της αδικίας.

Η προσωπική απεύθυνση στον κύριο Γιάννη Βρούτση

Ένα κεντρικό σημείο της αντίδρασης της ΠΑΕ Άρης είναι η άμεση και προσωπική απεύθυνση στον κύριο Γιάννη Βρούτση. Στην ανάρτησή τους, οι ιθύνοντες του συλλόγου χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις ενέργειες της ΔΕΑΒ και την ευρύτερη στάση απέναντι στον Άρη.

Το μήνυμα προς τον κύριο Βρούτση ήταν σαφές και περιείχε μια πρόταση που υποδηλώνει την απογοήτευση και την κριτική διάθεση της ΠΑΕ: «Αξιότιμε κ. Βρούτση, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδείες σας και την προεκλογική σας καμπάνια.» Αυτή η φράση υποδηλώνει την αμφισβήτηση των προτεραιοτήτων και των ενεργειών που λαμβάνονται.

Οι κατηγορίες για «φυτευτούς» και την πάταξη της βίας

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε σοβαρές κατηγορίες, αναφερόμενη σε «φυτευτούς» εντός της ΔΕΑΒ, οι οποίοι, κατά την άποψή της, επέλεξαν να «πατάξουν την βία» μέσω της επιβολής του συγκεκριμένου προστίμου. Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι το πρόστιμο των 20.000 ευρώ επιβλήθηκε για ένα γκράφιτι, το οποίο, όπως τονίζεται, δημιουργήθηκε από άγνωστους δράστες, σε άγνωστη μέρα και ώρα. Η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι η ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον σύλλογο υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποστηρίζουν ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα επιλεκτικής αντιμετώπισης του Άρη. Θεωρούν ότι η ΔΕΑΒ εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και σταθμά, στοχοποιώντας τον σύλλογο για περιστατικά που σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να μην είχαν την ίδια αντιμετώπιση ή να είχαν περάσει απαρατήρητα. Η ΠΑΕ ζητά ίση μεταχείριση για όλους τους συλλόγους.

Το αίτημα για ισότιμη ευαισθησία και αμεροληψία

Στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε την ελπίδα της ότι η ΔΕΑΒ θα επιδείξει την ίδια ευαισθησία και θα εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια και για παρόμοια γκράφιτι. Όπως αναφέρουν, τέτοια γκράφιτι έχουν γεμίσει όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εν γένει την υπόλοιπη χώρα, υποδηλώνοντας ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και δεν περιορίζεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο σύλλογος καλεί τη ΔΕΑΒ να μην είναι επιλεκτική μόνο με τον Άρη, αλλά να επιδείξει αμεροληψία και να εφαρμόσει τους κανονισμούς με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ανάλογες καταστάσεις. Η ΠΑΕ Άρης ζητά την ισότιμη μεταχείριση και την αποφυγή διπλών σταθμών στην επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η διαφάνεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta